Від першого дня життя: які права на отримання спадщини мають діти

Діти вважаються спадкоємцями першої черги, а тому мають особливі умови під час передачі майна. Дитині гарантується право на отримання належної частки спадщини та захист інтересів під час оформлення спадкових прав.

Як діти можуть отримати спадок?

Право дитини на спадкування передбачене в Законі "Про охорону дитинства". Право на отримання майна померлих батьків має кожна дитина, навіть якщо вона була усиновлена. Про це пише Міністерство юстиції України.

Дивіться також На випадок зміни обставин: для чого потрібен підпризначений спадкоємець в заповіті

Дітям за загальними правилами передається майно та гроші батьків або одного з них, якщо ті померли, чи визнані померлими за рішенням суду.

Неповнолітні не обов'язково повинні проживати разом зі спадкодавцем. Також право на спадок мають діти, якщо їхні батьки були позбавлені батьківських прав. Діти, які були зачаті, але не встигли народитися до смерті спадкодавця, теж захищені законом та мають право на отримання майна.

В Україні забезпечений захист прав дітей у спадкових відносинах. Малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти спадкодавця обов'язково отримують частку спадщини, навіть якщо родич залишив заповіт. Розмір такої частки складає стільки ж, скільки б громадянин отримав у разі спадкування за законом.

Фахівці Безоплатної юридичної допомоги пояснюють, що час на оформлення спадщини однаковий, як для дітей, так і для дорослих. Подати заяву потрібно впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Спадкові права дітей реалізуються за чіткими правилами:

якщо дитині від 14 до 18 років, то вона самостійно подає заяву про прийняття спадщини.

якщо дитині менше, ніж 14 років, або вона недієздатна, то заяву подають батьки чи опікуни.

Чи може дитина відмовитися від спадщини?

Цивільний кодекс передбачає, що неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти отримують спадщину обов'язково, але при цьому мають право відмовитися від неї.

Важливо! Відмова від спадщини обов'язково відбувається за наявності відповідного дозволу від батьків або органу опіки та піклування.

Оформлення спадкових прав відбувається в нотаріуса, який відкриває спадкову справу, проводить необхідні перевірки та оформлює свідоцтво про право на спадщину.

Хто ще має право на спадщину?