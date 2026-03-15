Як розподіляють спадщину чоловіка?

Спадщину померлого чоловіка розподіляють за заповітом або за законом, відповідно до статті 1217 Цивільного кодексу України.

Якщо заповіт відсутній або суд визнав його недійсним, спадщина переходить до родичів відповідно до черги, встановленої законом.

Дружина за статтею 1261 Цивільного кодексу належить до першої черги спадкоємців. Однак варто розуміти, що вона не єдина в цьому списку.

Разом із дружиною до першої черги належать:

спільні діти подружжя;

діти чоловіка від інших шлюбів;

батьки померлого, якщо вони живі на момент відкриття спадщини.

Таким чином, дружина за законом має право на спадщину чоловіка. Але вона ділиться між усіма ними порівну.

Для прикладу:

Ситуація А

У чоловіка залишилася квартира. На неї претендують дружина та двоє дітей. У цьому разі майно ділиться на трьох, а кожен отримує по 1/3 частки.

Ситуація Б

Після смерті чоловіка залишилася дружина, один син та мати чоловіка. Тоді кожен отримає по 1/3 частки спадщини.

Ситуація В

У чоловіка немає живих батьків і немає дітей. У такому разі дружина, як єдиний представник першої черги, отримує спадщину повністю.

Важливо! Щоб дружина могла отримати спадщину чоловіка за першою чергою, шлюб має бути офіційно зареєстрованим.

Чи може отримати майно цивільна дружина?

Жінки, які проживали з чоловіком у цивільному шлюбі, за статтею 1264 Цивільного кодексу, належать лише до четвертої черги спадкування.

Тобто теоретично вони можуть отримати спадщину, але в реальності це складна процедура, яка часто потребує судового розгляду.

Жінка має довести факт спільного проживання із чоловіком, щоб претендувати на його майно. Для цього знадобляться такі докази:

офіційні документи, як підтверджують спільне проживання (реєстрація за однією адресою);

свідчення родичів та сусідів;

документи, які свідчать, що вони разом вели господарство (чеки за покупки, кредити, спільні рахунки тощо).

Зауважте! Якщо чоловік склав заповіт перед смертю, то його майно розподіляється відповідно до його волі. Однак, попри заповіт, обов'язкову частку у його спадщині повинні отримати непрацездатні діти, дружина та батьки.

На що ще може претендувати вдова?