Не варто панікувати: що робити заброньованим чоловікам, якщо їх викликали до ТЦК

Навіть заброньованих громадян можуть викликати до ТЦК. Ігнорувати таке сповіщення не варто, адже це не означає мобілізацію такої людини. Ці дії ТЦК не протиправні.

Чому можуть викликати до ТЦК навіть тих, в кого є бронювання чи відстрочка?

Підстави для виклику в ТЦК залишаються, коли людина є військовозобов'язаною. Бронювання чи відстрочка не звільняють від цього статусу, а лише унеможливлюють призов до війська. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка АБ "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Громадяни з відстрочкою та бронюванням все одно стоять на військовому обліку. Доки з нього за певних причин людину не знімуть, то ТЦК можуть викликати її для уточнення даних чи отримання іншої інформації. Цього не варто боятися, адже в Україні заборонено мобілізувати тих, хто тимчасово звільнений від призову. Стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прямо встановлює перелік підстав для відстрочки від мобілізації, згідно з якими дехто з військовозобов'язаних не підлягає призову.

Адвокатка зазначила, що умови й обов'язки в таких громадян є однаковими з іншими військовозобов'язаними. До ТЦК осіб з бронюванням чи відстрочкою можуть викликати, щоб уточнити облікові дані, у деяких випадках – викликають для проходження ВЛК або ж мають службовці інші вимоги.

Ба більше, звільненими від мобілізації громадянами іноді займаються окремі підрозділи ТЦК.

По Києву в нас є окремі відділи для заброньованих, відстрочених і для просто тих, кого привезли. І, відповідно, там, коли у тебе вже є документи, оформлені відстрочки або бронювання, то є окремі підвідділи в ТЦК, які займаються цими питаннями,

– сказала Олена Воронкова.

У ТЦК намагаються поводитися з громадянами з відстрочкою чи бронюванням максимально лояльно і правомірно. Однак здебільшого їхній прийом відбувається не за онлайн-записом, а в порядку живої черги.

