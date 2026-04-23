Військова частина дещо не врахувала: як суд допоміг захиснику отримати виплати за поранення

Війсковий звернувся до суду через те, що частина відмовлялася нараховувати йому додаткову винагороду за час лікування після поранення. Командування ввжало, що чоловік лікує хворобу, яка не пов'язана з захистом Батьківщини.

Чому частина не платила додаткову винагороду військовому?

Через суд чоловік намагався визнати бездіяльність військової частини протиправною. Він проходив лікування після поранення й мав всі необхідні документи, які це підтверджували. Проте військова частина не виплатила йому 100 000 гривень у розрахунку на місяць, як це передбачає закон. Про справу розповів Верховний Суд.

Дивіться також Виплата за "Контрактом 18 – 24" не для всіх: коли добровольцю не заплатять мільйон гривень

У час, за який виник спір, військовий лікувався. Однак частина вважала, що в лікарні він був не через поранення, а тому не було підстав йому платити.

Частково чоловіка підтримав суд першої інстанції, який визначив, що додаткові гроші мали надійти за період фактичного лікування на стаціонарі. Але за інший час відпустки у зв'язку з лікуванням підстав для такої виплати немає або воїн вже отримував підвищену винагороду за безпосередню участь у бойових діях.

В апеляції взагалі відмовили в задоволенні позову. Мовляв, чоловік лікував захворювання, які виникли через перенесену контузію, а не саму отриману на полі бою травму.

Яким було рішення Верховного Суду?

Як встановили судді, військовий мав право на отримання додаткових 100 000 гривень на місяць у час перебування на стаціонарному лікуванні через отримане поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, а також за час відпустки після такої тяжкої травми.

Головною умовою для такого нарахування є висновки військово-лікарської комісії та медичні документи. Якщо лікарі встановили, що захворювання дійсно виникло через поранення, контузії, травми та каліцтва, то право на додаткову винагороду залишається протягом всієї відпустки.

Також, як повідомляє Міністерство оборони, важливо, щоб у висновку ВЛК зазначався ступінь травми "важкий".

Важливо! ВЛК також розрізняє поранення, пов’язане із захистом Батьківщини чи пов’язане з виконанням обов’язків військової служби. Окремо визначається такий термін, як захворювання, не пов’язане з проходженням військової служби.

Якщо встановлено, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини, то подальше лікування його наслідків також охоплюється відповідним правовим режимом,

– пояснили в Суді.

Тобто військовий дійсно мав право на виплати, адже отримав серйозну травму під час захисту Батьківщини. Це підтвердила ВЛК й додала, що впродовж відпустки захисник лікував наслідки перенесеної акубаротравми.

Що ще варто знати про додаткові виплати військовим?