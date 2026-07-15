Жінка взяла 20 000 доларів, але порушила договір про аліменти: чи допоміг чоловіку Верховний Суд

Жінка раніше отримала гроші на утримання дитини, а пізніше подала на аліменти. Її колишній чоловік не погодився з тим, що має давати ще більше грошей та звернувся за допомогою до суду.

Чоловік вимагав скасувати рішення про аліменти на дитину

Жінка порушила договір із колишнім чоловіком, а тому, на його думку, мала повернути гроші, які отримала раніше. У суді першої інстанції позивача не підтримали. А Верховний Суд під час перегляду справи помітив серйозне порушення з боку апеляції. Про це йдеться в матеріалах справи №589/3656/24.

Жінка у 2019 році взяла в чоловіка 20 тисяч доларів. Пара затвердила умову, що ці гроші сплачуються в рахунок утримання дитини, доки вона не досягне 23 років. Більше вона обіцяла не звертатися до суду за питанням щодо аліментів.

Жінка підписала відповідний договір, де йшлося: у випадку порушення вона буде зобов'язана повернути борг.

Через чотири роки вона подала заяву до суду, в якій вимагала стягнути з колишнього чоловіка аліменти. Її позов був підтриманий.

Але чоловік подав відповідне звернення, де вимагав від неї повернення раніше позичених коштів через порушення умов розписки.

Суддя чоловіку відмовив, мовляв, договір про сплачені аліменти на дитину є нікчемним, бо пара не посвідчила його в нотаріуса.

Важливо, що суд першої інстанції помилково розглянув справу у спрощеному провадженні, хоча в такому спорі не мав права це робити. Через це в апеляції скасували рішення.

Верховний Суд встановив правову позицію

У Верховному Суді висновок апеляції підтримали. Там визначили, що порушення норм процесуального права дозволяє скасувати судове рішення й переглянути його вже за загальними правилами.

Колегія суддів погодилася з рішеннями попередніх інстанцій і відхилила касаційну скаргу. Суд пояснив, що справу, в якій ціна позову перевищує 250 прожиткових мінімумів, не можна розглядати у спрощеному порядку. Тому суд першої інстанції припустився помилки, а апеляційний суд мав право сам ухвалити нове рішення, а не направляти справу на повторний розгляд.

Варто нагадати, що у 2026 році розмір аліментів на дитину становить 1 408,50 гривні для дітей до 6 років та 1 756 гривень для дітей від 6 до 18 років. Водночас суд може визначити більшу суму залежно від доходів платника.

Стягнути аліменти можна як за домовленістю між батьками, так і через суд. Другий варіант підходить родинам, у яких один із батьків не утримує дитину добровільно.