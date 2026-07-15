Мужчина требовал отменить решение об алиментах на ребенка

Женщина нарушила договор с бывшим мужем, и поэтому, по его мнению, должна была вернуть деньги, которые получила ранее. В суде первой инстанции истца не поддержали. А Верховный Суд при пересмотре дела обнаружил серьезное нарушение со стороны апелляционной инстанции. Об этом говорится в материалах дела №589/3656/24.

В 2019 году женщина взяла у мужа 20 тысяч долларов. Пара согласовала условие, что эти деньги выплачиваются в счет содержания ребенка до тех пор, пока он не достигнет 23 лет. Кроме того, она обещала не обращаться в суд по вопросу об алиментах.

Женщина подписала соответствующий договор, в котором говорилось: в случае нарушения она будет обязана вернуть долг.

Через четыре года она подала заявление в суд, в котором требовала взыскать с бывшего мужа алименты. Ее иск был удовлетворен.

Но мужчина подал соответствующее ходатайство, в котором требовал от нее возврата ранее одолженных средств в связи с нарушением условий расписки.

Судья отказал мужчине, мотивируя это тем, что договор об уплаченных алиментах на ребенка является ничтожным, поскольку пара не заверила его у нотариуса.

Важно, почему суд первой инстанции ошибочно рассмотрел дело в упрощенном производстве, хотя в таком споре не имел права этого делать. Из-за этого в апелляции решение было отменено.

Верховный Суд определил правовую позицию

В Верховном Суде заключение апелляционной инстанции поддержали. Там определили, что нарушение норм процессуального права позволяет отменить судебное решение и пересмотреть его уже по общим правилам.

Коллегия судей согласилась с решениями предыдущих инстанций и отклонила кассационную жалобу. Суд пояснил, что дело, в котором сумма иска превышает 250 прожиточных минимумов, нельзя рассматривать в упрощенном порядке. Поэтому суд первой инстанции допустил ошибку, а апелляционный суд имел право самостоятельно вынести новое решение, а не направлять дело на повторное рассмотрение.

Стоит напомнить, что в 2026 году размер алиментов на ребенка составляет 1 408,50 гривен для детей до 6 лет и 1 756 гривен для детей от 6 до 18 лет. В то же время суд может установить более высокую сумму в зависимости от доходов плательщика.

Взыскать алименты можно как по договоренности между родителями, так и через суд. Второй вариант подходит семьям, в которых один из родителей не содержит ребенка добровольно.