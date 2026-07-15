Чоловік вимагав скасувати рішення про аліменти на дитину
Жінка порушила договір із колишнім чоловіком, а тому, на його думку, мала повернути гроші, які отримала раніше. У суді першої інстанції позивача не підтримали. А Верховний Суд під час перегляду справи помітив серйозне порушення з боку апеляції. Про це йдеться в матеріалах справи №589/3656/24.
Жінка у 2019 році взяла в чоловіка 20 тисяч доларів. Пара затвердила умову, що ці гроші сплачуються в рахунок утримання дитини, доки вона не досягне 23 років. Більше вона обіцяла не звертатися до суду за питанням щодо аліментів.
Жінка підписала відповідний договір, де йшлося: у випадку порушення вона буде зобов'язана повернути борг.
Через чотири роки вона подала заяву до суду, в якій вимагала стягнути з колишнього чоловіка аліменти. Її позов був підтриманий.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Але чоловік подав відповідне звернення, де вимагав від неї повернення раніше позичених коштів через порушення умов розписки.
Суддя чоловіку відмовив, мовляв, договір про сплачені аліменти на дитину є нікчемним, бо пара не посвідчила його в нотаріуса.
Важливо, що суд першої інстанції помилково розглянув справу у спрощеному провадженні, хоча в такому спорі не мав права це робити. Через це в апеляції скасували рішення.
Верховний Суд встановив правову позицію
У Верховному Суді висновок апеляції підтримали. Там визначили, що порушення норм процесуального права дозволяє скасувати судове рішення й переглянути його вже за загальними правилами.
Колегія суддів погодилася з рішеннями попередніх інстанцій і відхилила касаційну скаргу. Суд пояснив, що справу, в якій ціна позову перевищує 250 прожиткових мінімумів, не можна розглядати у спрощеному порядку. Тому суд першої інстанції припустився помилки, а апеляційний суд мав право сам ухвалити нове рішення, а не направляти справу на повторний розгляд.
Варто нагадати, що у 2026 році розмір аліментів на дитину становить 1 408,50 гривні для дітей до 6 років та 1 756 гривень для дітей від 6 до 18 років. Водночас суд може визначити більшу суму залежно від доходів платника.
Стягнути аліменти можна як за домовленістю між батьками, так і через суд. Другий варіант підходить родинам, у яких один із батьків не утримує дитину добровільно.