Чоловік вимагав скасувати рішення про аліменти на дитину

Жінка порушила договір із колишнім чоловіком, а тому, на його думку, мала повернути гроші, які отримала раніше. У суді першої інстанції позивача не підтримали. А Верховний Суд під час перегляду справи помітив серйозне порушення з боку апеляції. Про це йдеться в матеріалах справи №589/3656/24.

Жінка у 2019 році взяла в чоловіка 20 тисяч доларів. Пара затвердила умову, що ці гроші сплачуються в рахунок утримання дитини, доки вона не досягне 23 років. Більше вона обіцяла не звертатися до суду за питанням щодо аліментів.

Жінка підписала відповідний договір, де йшлося: у випадку порушення вона буде зобов'язана повернути борг.

Через чотири роки вона подала заяву до суду, в якій вимагала стягнути з колишнього чоловіка аліменти. Її позов був підтриманий.

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Але чоловік подав відповідне звернення, де вимагав від неї повернення раніше позичених коштів через порушення умов розписки.

Суддя чоловіку відмовив, мовляв, договір про сплачені аліменти на дитину є нікчемним, бо пара не посвідчила його в нотаріуса.

Важливо, що суд першої інстанції помилково розглянув справу у спрощеному провадженні, хоча в такому спорі не мав права це робити. Через це в апеляції скасували рішення.

Верховний Суд встановив правову позицію

У Верховному Суді висновок апеляції підтримали. Там визначили, що порушення норм процесуального права дозволяє скасувати судове рішення й переглянути його вже за загальними правилами.

Колегія суддів погодилася з рішеннями попередніх інстанцій і відхилила касаційну скаргу. Суд пояснив, що справу, в якій ціна позову перевищує 250 прожиткових мінімумів, не можна розглядати у спрощеному порядку. Тому суд першої інстанції припустився помилки, а апеляційний суд мав право сам ухвалити нове рішення, а не направляти справу на повторний розгляд.

Варто нагадати, що у 2026 році розмір аліментів на дитину становить 1 408,50 гривні для дітей до 6 років та 1 756 гривень для дітей від 6 до 18 років. Водночас суд може визначити більшу суму залежно від доходів платника.

Стягнути аліменти можна як за домовленістю між батьками, так і через суд. Другий варіант підходить родинам, у яких один із батьків не утримує дитину добровільно.