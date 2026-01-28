Які документи не прийме нотаріус: основні вимоги, про які варто знати заздалегідь

Перед зверненням до нотаріуса варто перевірити, чи відповідають ваші документи вимогам законодавства. Це допоможе уникнути відмови у вчиненні нотаріальної дії та зекономить час.

Які документи можна подавати нотаріусу?

Щоб нотаріальна дія пройшла без затримок, громадянам рекомендують завчасно ознайомитися з вимогами до документів, які подаються нотаріусу, повідомляє Міністерство юстиції України. Такі правила визначені статтею 47 Закону України "Про нотаріат" та главою 8 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

Згідно з законодавством, нотаріус не приймає документи, що не відповідають встановленим вимогам або містять інформацію, яка принижує честь, гідність чи ділову репутацію фізичної або юридичної особи. Також підставою для відмови є наявність підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень, пошкоджених або нерозбірливих текстів, а також документів, написаних олівцем.

Зверніть увагу! Усі виправлення в документах мають бути належним чином застережені – із підписом посадової особи або особи, яка видала документ, та печаткою установи чи організації у разі її наявності. При цьому текст повинен залишатися читабельним як у виправленій, так і в початковій редакції.

Не приймаються також порвані документи та матеріали, що складаються з кількох аркушів, якщо вони не прошиті, не пронумеровані та не скріплені підписом і печаткою відповідної юридичної особи. Виняток становлять документи, отримані з єдиних і державних реєстрів, відомості з яких нотаріус використовує під час вчинення нотаріальної дії.

Важливо! Тексти правочинів, заяв, засвідчуваних копій документів, витягів і перекладів мають бути викладені чітко та зрозуміло. Назви юридичних осіб і їхні ідентифікаційні коди зазначаються повністю, без скорочень, із вказівкою місцезнаходження, а персональні дані фізичних осіб – у повному обсязі, відповідно до державних реєстрів.

