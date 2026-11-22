На відміну від демобілізації звільнення зі служби є індивідуальною процедурою виключення конкретного військовослужбовця зі списків військової частини. Існує лише кілька підстав, за яких під час воєнного стану захисник має право на звільнення.

Яка різниця між демобілізацією і звільненням

Якщо в Україні буде оголошено демобілізацію, то Сили оборони України перейдуть на організацію та штати мирного часу. Одразу зі служби будуть звільнені мобілізовані військовослужбовці. Таке рішення може ухвалити лише президент України. Але право на звільнення ще під час воєнного стану мають чимало службовців. 24 Канал розповість про основні документи, які потрібні захисникам, які бажають завершити службу.

Підстави для звільнення військових зі служби визначені у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Важливо! Закон не передбачає можливості звільнення з військової служби за власним бажанням. Під час воєнного стану воїни завершують службу лише через певні життєві обставини.

Загалом, якщо у військового з'явилася підстава завершити службу, він має подати до командування своєї частини рапорт про звільнення, документи, що підтверджують наявність причини для звільнення.

Які документи потрібні для звільнення зі служби

Жінка-військовослужбовиця вагітна

Якщо військова бажає звільнитися з війська через вагітність, то разом з рапортом вона подає:

довідку ВЛК про вагітність або довідку закладу охорони здоров'я про вагітність, посвідчену головним лікарем закладу охорони здоров'я.

Військовий звільняється для догляду за дитиною

Військові, які зобов'язані доглядати дитину до 3-6 років подають:

копія свідоцтва про народження дитини із зазначенням материнства;

копію медичного висновку про потребу дитини у домашньому догляді.

Тут варто нагадати, що якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину до 18 років, то один з них може звільнитися зі служби. Для цього варто додати в пакет документів копії свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дитини й довідку з військової частини про перебування чоловіка/дружини на військовій службі.

Військовий є самотнім батьком/матір'ю

За таких умов до рапорту додають:

копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

документ, що підтверджує відсутність другого з батьків.

До слова, якщо немає іншого члена родини, який може виховувати дитину з інвалідністю, то військовослужбовець має право на звільнення за цією підставою. Потрібно надати медичний висновок про дитину з інвалідністю або індивідуальна програма реабілітації, копію свідоцтва про народження дитини та документи, що підтверджують відсутність інших осіб, зобов'язаних виховувати дитину.

Військовий доглядає дорослого члена сім'ї з інвалідністю

Для звільнення по догляду за членом сім'ї з інвалідністю 1 чи 2 групи потрібно додати до рапорту:

документи, що підтверджують родинні зв'язки;

довідку про наявність у родича інвалідності;

висновок МСЕК чи ЛКК про потребу в постійному догляді;

довідку про відсутність інших членів родини, які можуть здійснювати догляд.

Звільнитися з військової служби людина може, якщо близький родич загинув під час бойових дій.

Документами, які доводять таке право є:

документи, що підтверджують родинні зв'язки

копія посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника або Захисниці

документи, які підтверджують факт загибелі під час бойових дій, або зникнення родича безвісти (витяг з Реєстру).

Нагадаємо, що в разі позитивного рішення командування видає наказ про звільнення конкретного військовослужбовця. На цьому бюрократична частина процедури завершується й громадянин може почати виконувати свої сімейні обов'язки.

Раніше Верховний Суд залишив у силі рішення, що військовий не може звільнитися на пенсію під час мобілізації. Фахівці наголошують, що пенсійний вік не є підставою для звільнення зі служби.

У Верховній Раді реєстрували законопроєкт, який пропонував нову підставу для звільнення. Згідно з ним, завершити службу могли мобілізовані, яких призвали без підстав або з порушенням права на відстрочку.