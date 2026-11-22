В чем разница между демобилизацией и увольнением

Если в Украине будет объявлена демобилизация, то Силы обороны Украины перейдут на организацию и штаты мирного времени. Сразу же со службы будут уволены мобилизованные военнослужащие. Такое решение может принять только президент Украины. Но право на увольнение еще во время военного положения имеют многие военнослужащие. 24 Канал расскажет об основных документах, которые нужны защитникам, желающим завершить службу.

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Основания для увольнения военных со службы определены в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Важно! Закон не предусматривает возможности увольнения с военной службы по собственному желанию. Во время военного положения военнослужащие завершают службу только в связи с определенными жизненными обстоятельствами.

В целом, если у военнослужащего появилось основание для завершения службы, он должен подать в командование своей части рапорт об увольнении, а также документы, подтверждающие наличие причины для увольнения.

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Какие документы необходимы для увольнения со службы

Женщина-военнослужащая беременна

Если военнослужащая желает уволиться из армии по причине беременности, то вместе с рапортом она подает:

справку ВВК о беременности или справку медицинского учреждения о беременности, заверенную главным врачом медицинского учреждения.

Военнослужащий увольняется для ухода за ребенком

Военнослужащие, обязанные ухаживать за ребенком в возрасте до 3–6 лет, подают:

копию свидетельства о рождении ребенка с указанием материнства;

копию медицинского заключения о необходимости домашнего ухода за ребенком.

Здесь стоит напомнить, что если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка до 18 лет, то один из них может уволиться со службы. Для этого необходимо приложить к пакету документов копии свидетельства о браке, свидетельства о рождении ребенка и справку из воинской части о прохождении мужем/женой военной службы.

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Военнослужащий является одиноким отцом/матерью

В таких случаях к рапорту прилагаются:

копию свидетельства о рождении ребенка (детей);

документ, подтверждающий отсутствие второго родителя.

Кстати, если нет другого члена семьи, который мог бы воспитывать ребенка с инвалидностью, то военнослужащий имеет право на увольнение по этому основанию. Необходимо предоставить медицинское заключение о ребенке с инвалидностью или индивидуальную программу реабилитации, копию свидетельства о рождении ребенка и документы, подтверждающие отсутствие других лиц, обязанных воспитывать ребенка.

Военнослужащий ухаживает за взрослым членом семьи с инвалидностью

Для увольнения по уходу за членом семьи с инвалидностью 1 или 2 группы необходимо приложить к рапорту:

документы, подтверждающие родственные связи;

справку о наличии у родственника инвалидности;

заключение МСЭК или ЛКК о необходимости постоянного ухода;

справку об отсутствии других членов семьи, которые могут осуществлять уход.

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Уволиться с военной службы человек может, если близкий родственник погиб во время боевых действий.

Документами, подтверждающими такое право, являются:

документы, подтверждающие родственные связи

копия удостоверения члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы

документы, подтверждающие факт гибели в ходе боевых действий или пропажи родственника без вести (выписка из Реестра).

Напомним, что в случае положительного решения командование издает приказ об увольнении конкретного военнослужащего. На этом бюрократическая часть процедуры завершается, и гражданин может приступить к выполнению своих семейных обязанностей.

Ранее Верховный Суд оставил в силе решение, согласно которому военнослужащий не может выйти на пенсию во время мобилизации. Эксперты отмечают, что пенсионный возраст не является основанием для увольнения со службы.

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предлагавший новое основание для увольнения. Согласно ему, завершить службу могли мобилизованные, которых безосновательно призвали или с нарушением права на отсрочку.