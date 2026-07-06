Повістки до суду надсилатимуть через інтернет: що змінить урядовий законопроєкт

Виклики громадян до суду за допомогою меседжерів чи електронної пошти може стати законним. Законотворці пропонують прописати правила виклику для осіб на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Людей з ТОТ зможуть викликати до суду

На перший погляд, ініціатива звучить дивно – як можна викликати до суду людину, яка фізично не може брати участь у засіданні. Але система електронного суду дозволяє нині проводить розгляди справ без присутності в залі засідань. Про це й не тільки йдеться в законопроєкті №15376.

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Інформувати про судове засідання через месенджери чи електронну пошту пропонують учасників кримінального провадження, яким за певних обставин не можна надіслати повістку за місцем реєстрації.

Крім того, зміни до закону дозволятимуть відновлювати матеріали кримінальних справ, що втратилися через окупацію. Саме на це розрахований законопроєкт, автором якого став Кабінет Міністрів.

Проблема виклику учасників провадження, які перебувають на ТОТ, чи в Росії, не дозволяє чинити правосуддя щодо таких осіб. Банально через те, що повідомлення про судове засідання не приходить таким громадянам. Відтак уряд просить дозволити надсилати повістки через сайт Офісу Генпрокурора, електронну пошту, месенджери та соцмережі.

Крім того, в правоохоронців може з'явитися можливість зупиняти та відновлювати досудове розслідування щодо осіб, які не перебувають на території України та зовсім закривати окремі справи після закінчення строків давності.

Окремо документ дозволятиме визнавати недійсність документів, які свого часу видала окупаційна влада.

Кабмін також прописав у проєкті нові правила зарахування строку покарання для засуджених на ТОТ, а також дещо розширили їхні права на перегляд заочних вироків. Люди, які відбували покарання на ТОТ або в Росії за вироками українських судів, проходитимуть спеціальну адаптацію.

Тобто справи, які блокувалися через війну, офіційно дозволятиметься відновити. Також новим законом забезпечуватиметься невідворотність від покарання – через запровадження електронних повідомлень, можливості відновлення втрачених матеріалів на будь-якій стадії та чітких правил зарахування строку засуджених.

Закон про декларації доброчесності та родинних зв'язків суддів

9 червня народні депутати в цілому підтримали законопроєкт, необхідний для виконання зобов’язань України в межах Плану України та фінансової підтримки Ukraine Facility.

Цим рішенням парламентарі посилили підзвітність судової влади й оновили систему подання декларацій доброчесності суддів.

Тепер держава уточнюватиме відомості, які суддя вносить у декларацію. Подавати її варто буде не лише за рік, а не за весь період свого життя. Також скорочується термін перевірок таких декларацій до шести місяців.