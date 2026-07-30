Батько отримує гроші зниклого безвісти сина: чи можуть їх врахувати при стягненні боргу

Жінка звернулася до суду через те, що під час розрахунку аліментів нібито не врахували весь дохід її колишнього чоловіка. Верховний Суд пояснив, чому дитина не могла отримати більше грошей, ніж було визначено.

Кому фактично належить грошове забезпечення зниклого безвісти військового

До Верховного Суду дійшла справа за позовом жінки, яка оскаржувала розрахунок заборгованості за аліментами. Вона вважає, що державний виконавець не врахував отримання чоловіком грошового забезпечення його старшого сина, який зник безвісти на війні. Тобто, на її думку, сума стягнення мала б бути більшою. Колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду поставив крапку в цьому питанні.

Так з'ясувалося, що боржник дійсно мав від військової частини гроші, які не може отримати його безвісно зниклий син. Як близький родич він має право на отримання щомісячних виплат в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби разом з надбавками.

У суді першої інстанції намагалися довести, що перерахунок аліментів дійсно має відбуватися з урахуванням цих виплат. Тобто суддя заявив, що має додаватися власний дохід боржника з цими щомісячними виплатами.

Проте з таким висновком не погодився апеляційний суд. Згідно з законом грошове забезпечення, яке отримує батько замість зниклого безвісти сина, не є його доходом боржника, а залишається особистою власністю військовослужбовця.

У Верховному Суді пояснили, що розмір стягнених аліментів визначається виконавчим документом і має складати частку від заробітку чи доходу боржника.

Проте Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначає, що грошове забезпечення військовослужбовців, які зникли безвісти чи перебувають у полоні – це все одно їхня власність. Цю правову природу не змінює факт отримання грошей членами сім'ї захисника.

Надходження від військової частини не є тим доходом, який має значення для розрахунку аліментів.

Такі виплати є спеціальною соціальною гарантією підтримки родини військового і не входять до переліку доходів, з яких за законом проводиться утримання коштів на іншу дитину,

– пояснює Верховний Суд.

Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовців для їхніх родин

З лютого 2025 року в Україні діють нові правила виплати грошового забезпечення військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон. Якщо військовий заздалегідь залишив особисте розпорядження, саме воно визначає, хто і в якому розмірі отримуватиме його грошове забезпечення.

Якщо такого документа немає, то 50% виплачують членам сім'ї, а решта залишається на рахунку військової частини та накопичується до повернення військового або входить до складу спадщини, якщо його визнають загиблим.

Виплати здійснюються до моменту повернення військового чи встановлення факту його загибелі, але можуть припинитися раніше, якщо буде доведено самовільне залишення служби, дезертирство або добровільна здача в полон.