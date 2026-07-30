Кому фактически принадлежит денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего

В Верховный Суд поступило дело по иску женщины, которая оспаривала расчет задолженности по алиментам. Она считает, что государственный исполнитель не учел получение мужем денежного обеспечения его старшего сына, пропавшего без вести на войне. То есть, по ее мнению, сумма взыскания должна была быть больше. Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда поставила точку в этом вопросе.

Так выяснилось, что должник действительно получал от воинской части деньги, которые не может получить его пропавший без вести сын. Как близкий родственник он имеет право на получение ежемесячных выплат в размере должностного оклада по последнему месту службы вместе с надбавками.

В суде первой инстанции пытались доказать, что перерасчет алиментов действительно должен производиться с учетом этих выплат. То есть судья заявил, что к собственному доходу должника должны прибавляться эти ежемесячные выплаты.

Однако с таким выводом не согласился апелляционный суд. Согласно закону, денежное обеспечение, которое получает отец вместо пропавшего без вести сына, не является доходом должника, а остается личной собственностью военнослужащего.

В Верховном Суде пояснили, что размер взысканных алиментов определяется исполнительным документом и должен составлять долю от заработка или дохода должника.

Однако Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" определяет, что денежное довольствие военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, – это все равно их собственность. Этот правовой характер не меняется фактом получения денег членами семьи защитника.

Поступления от воинской части не являются доходом, который учитывается при расчете алиментов.

Такие выплаты являются специальной социальной гарантией поддержки семьи военнослужащего и не входят в перечень доходов, из которых по закону производится удержание средств на другого ребенка,

– поясняет Верховный Суд.

Правила выплаты денежного довольствия военнослужащих их семьям

С февраля 2025 года в Украине действуют новые правила выплаты денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. Если военнослужащий заранее оставил личное распоряжение, именно оно определяет, кто и в каком размере будет получать его денежное обеспечение.

Если такого документа нет, то 50% выплачиваются членам семьи, а остальная часть остается на счете воинской части и накапливается до возвращения военнослужащего или входит в состав наследства, если его признают погибшим.

Выплаты осуществляются до момента возвращения военнослужащего или установления факта его гибели, но могут прекратиться раньше, если будет доказано самовольное оставление службы, дезертирство или добровольная сдача в плен.