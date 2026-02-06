Декретна відпустка до трьох років: хто має право, як оформити і які виплати передбачені

Українське законодавство гарантує право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не лише матері, а й іншим членам родини. У Міністерстві юстиції роз'яснили, хто може скористатися цією можливістю, як правильно оформити відпустку та які нюанси варто врахувати.

Кому можуть надати відпустку для догляду за дитиною?

Відпустка для догляду за дитиною є однією з базових соціальних гарантій і надається після завершення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами повідомляє Міністерство юстиції України. За бажанням її може оформити один із батьків або інша особа, яка фактично доглядає за дитиною.

Читайте також Утримання батьків: коли повнолітні діти зобов'язані допомагати за законом

Право на таку відпустку мають мати або батько дитини, а також бабуся, дідусь, інші родичі, усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки чи батьки-вихователі. Водночас скористатися відпусткою може лише одна з цих осіб у конкретний період.

Відпустка триває до дня, коли дитині виповнюється три роки, а повернення до роботи відбувається наступного дня. Якщо дитина потребує домашнього догляду за медичним висновком, відпустку можуть продовжити до досягнення нею шестирічного віку на підставі заяви працівника та довідки встановленої форми.

Як батькові оформити відпустку?

Для оформлення відпустки батькові необхідно подати роботодавцю заяву, копію свідоцтва про народження дитини, довідку з місця роботи матері про вихід на роботу до завершення декретної відпустки та довідку органу соціального захисту про припинення виплати допомоги матері. Після цього роботодавець видає відповідний наказ.

Під час такої відпустки дозволяється працювати неповний робочий день або дистанційно. Працівник також має право достроково вийти на роботу, попередивши роботодавця щонайменше за десять календарних днів. Період відпустки зараховується до загального, безперервного стажу та стажу за спеціальністю, але не включається до стажу, що дає право на щорічну відпустку.

Виплати під час відпустки для догляду за дитиною до трьох років не передбачені. Батьки отримують лише одноразову державну допомогу при народженні дитини у розмірі 41 280 гривень: 10 320 гривень виплачуються одразу, решта суми — рівними частинами протягом 36 місяців. Якщо відпустку оформлено на батька, допомога виплачується саме йому.

У Міністерстві юстиції також нагадали, що жінки, які перебувають у такій відпустці, мають право на відстрочку від мобілізації. Водночас для чоловіків оформлення декретної відпустки саме по собі не є підставою для відстрочки, якщо відсутні інші передбачені законом підстави.

Це не просто погроза: за що дійсно можуть позбавити батьківських прав?