Хто отримає виплату у разі загибелі військового: як заздалегідь визначити одержувачів допомоги

Родини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу, порядок якої визначений законом. Водночас сам військовий може за життя визначити, хто саме і в яких частках отримає ці кошти.

Хто буде отримувати допомогу у разі загибелі військового?

Члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. За загальним правилом, кошти розподіляються між родичами у визначеному законом порядку.

Разом із тим, відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовець або військовослужбовиця можуть самостійно визначити отримувачів цієї виплати у разі своєї загибелі. Для цього складається особисте розпорядження – письмовий документ, у якому зазначаються особи та частки виплати у відсотках. У ньому можна вказати будь-яких людей, незалежно від родинних зв'язків.

Водночас закон гарантує обов'язкову частку окремим категоріям осіб, навіть якщо вони не зазначені в розпорядженні. Йдеться про малолітніх, неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх дітей, непрацездатну вдову або вдівця, а також непрацездатних батьків. Кожен із них має право на 50 відсотків тієї частки, яку отримав би без особистого розпорядження.

Особисте розпорядження можна оформити у довільній формі та засвідчити у нотаріуса або командира військової частини. Оригінал документа зберігається у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в особовій справі військового, а копія – у нього самого.

Зверніть увагу! Зміст такого документа є конфіденційним. За потреби його можна скасувати шляхом подання рапорту. Вносити зміни до вже складеного розпорядження не дозволяється, однак можна оформити нове – воно автоматично анулює попереднє.

