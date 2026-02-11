Нерухомість під ризиком: кому з власників житла вносити дані до ДРРП

Українцям, чиє житло було збудоване та оформлене до 2013 року, радять перевірити наявність даних у Державному реєстрі речових прав. Відсутність реєстрації може унеможливити угоди з майном і створити юридичні ризики.

Чому обов'язково треба робити державну реєстрацію житла?

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно залишається обов'язковою умовою повноцінного володіння житлом в Україні, повідомляє Міністерство юстиції України. Якщо об'єкт збудований або оформлений до 01 січня 2013 року, інформацію про нього необхідно внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Офіційна реєстрація підтверджує право власності та захищає його від можливих оскаржень. Вона забезпечує правову визначеність під час купівлі-продажу, дарування чи спадкування, а також дає змогу законно здавати майно в оренду. Крім того, зареєстрована нерухомість може бути використана як застава для отримання кредиту та є обов'язковою умовою участі у державних програмах, зокрема щодо компенсації за зруйноване житло.

Подати документи для реєстрації права власності можна кількома способами: через державного реєстратора органу місцевого самоврядування або державної адміністрації, у Центрі надання адміністративних послуг, у державного чи приватного нотаріуса. Також доступна онлайн-реєстрація через Портал Дія – для об'єктів нерухомості, не пов'язаних із земельними ділянками, права на які виникли до 2013 року. Послуга працює у 21 області та потребує наявності кваліфікованого електронного підпису.

Для реєстрації необхідно подати заяву встановленого зразка, документ, що підтверджує право власності, технічний паспорт, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та квитанцію про сплату адміністративного збору. Якщо майно було оформлене до 01 січня 2013 року, процедура є безкоштовною. У разі спільної власності можуть знадобитися додаткові документи та згоди співвласників.

Що ще варто знати при реєстрації?

Фахівці застерігають: помилки або неповний пакет документів можуть стати підставою для відмови у державній реєстрації, спричинити судові спори та фінансові витрати, а також ускладнити подальші операції з нерухомістю.

Загальний строк проведення реєстрації не перевищує п'яти робочих днів з моменту подання заяви. За бажанням заявника процедуру можна прискорити – за додаткову плату від одного до п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, залежно від строків. Інформація з Державного реєстру прав в електронному форматі надається у режимі реального часу.

Від сплати адміністративного збору звільняються, зокрема, власники майна, оформленого до 2013 року, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, чиє житло було знищене через бойові дії або терористичні акти.

