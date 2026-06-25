Поліція пильнує: водіїв карають за проблеми з номерами на авто

Порушення правил встановлення номерних знаків теж тягне за собою відповідальність. Законодавство визначає штрафи які може отримати водій.

Які штрафи за порушення правил використання номерних знаків?

На дорогах є чимало автомобілів, які патрульні зупиняють через неправильно закріплені чи пошкоджені номерні знаки. Таким авто керувати заборонено, зазначають у Патрульній поліції Черкаської області.

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Поліціянти нагадують, що до порушень щодо номерних знаків відноситься використання нестандартних номерів; знаків, які не встановлені в потрібному місці; закритих чи забруднених номерів, які неможливо прочитати за 20 метрів; перевернутих і неосвітлених номерів;

Водій також не може самовільно змінювати розміри, форму, позначення чи колір номерних знаків, якщо це не передбачено правилами дорожнього руху.

Покарати громадянина штрафом також можуть за додаткові позначення на номерах, або за закриті літери чи цифри.

За порушення ПДР щодо використання номерних знаків водій може отримати штраф у розмірі 1 190 гривень.

Важливо, що авто без номерних знаків забороняється використовувати, бо це обов’язковий елемент транспортного засобу. У разі ДТП, злочину чи іншого правопорушення саме за реєстраційним номером поліціянти можуть визначити причетність машини.

Додамо, що цей штраф найменший. За більш серйозні порушення сума зростає. Якщо водій неправомірно вирішив використати спецномери, наприклад ЗСУ, поліції чи дипломатичних установ, то штраф сягатиме 2 550 гривень.

Якщо порушення було вчинене повторно протягом року, то сума складатиме 5 100 гривень і додатково може застосовуватися позбавлення водійських прав на 3 – 6 місяців.

Подібні штрафи можна оскаржувати через суд, але скасувати постанову вдасться лише якщо поліція не надасть належних доказів або в їхніх діях були процесуальні порушення. Подати скаргу можна протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Судова практика має справи, де водії намагалися довести відсутність умислу або незначність порушення, але апеляційні суди залишали штрафи в силі, оскільки поліція надала відеозаписи, фотофіксацію та інші докази порушення.

Якщо штраф виписано за закритий, змінений чи неосвітлений номер, водію насамперед варто отримати копію всіх доказів Саме їхня якість зазвичай визначає, чи є сенс іти до суду.

Що варто знати про відповідальність за проблеми з номерами?

У Тернополі патрульні зупинили водія Volkswagen, який навмисно змінив символи на державному номерному знаку чорним маркером, щоб уникати відповідальності за порушення ПДР. Чоловік визнав, що сам підправив номер, однак це не допомогло, тож його все одно оштрафували на 1 190 гривень. Поліція нагадала, що керувати автомобілем заборонено, якщо номерний знак змінений, закритий,

Викрадення номерних знаків може бути як хуліганством чи колекціонуванням рідкісних комбінацій, так і способом заробітку або підготовкою до інших правопорушень. Юристи радять у будь-якому випадку одразу повідомляти про зникнення номерів до поліції, адже викрадені знаки можуть використати для порушень ПДР чи навіть злочинів, а претензії спочатку можуть виникнути саме до власника авто.