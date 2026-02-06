Укр Рус
6 лютого, 12:11
Аліменти – не все: коли суд зобов'язує батьків оплачувати додаткові витрати на дитину

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Батьки зобов'язані не лише сплачувати аліменти, але й брати участь у додаткових витратах на дитину.
  • Додаткові витрати можуть включати лікування, розвиток здібностей, навчання чи реабілітацію та можуть стягуватися через суд.

Українське законодавство покладає на батьків обов’язок не лише сплачувати аліменти, а й брати участь у додаткових витратах на дитину за наявності особливих обставин. Йдеться про витрати на лікування, розвиток здібностей, навчання чи реабілітацію, які можуть стягуватися навіть через суд.

Які зобов'язання мають батьки щодо утримування дитини?

Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття та забезпечувати умови для її здоров'я, виховання і розвитку, повідомляє Міністерство юстиції України. Спосіб виконання цього обов'язку визначається за домовленістю між батьками, а у разі окремого проживання один із них може брати участь в утриманні дитини у грошовій або натуральній формі, наголошує Сімейний кодекс України.

При цьому мати і батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини незалежно від факту перебування у шлюбі. Розірвання шлюбу або окреме проживання не звільняє жодного з батьків від відповідальності за дитину.

У сімейному законодавстві поняття "утримання" охоплює не лише аліменти. Вони вважаються базовим обов'язком і покривають основні потреби дитини – харчування, одяг, освіту, медичні послуги та відпочинок. Водночас закон передбачає можливість стягнення додаткових витрат, якщо вони зумовлені особливими обставинами.

Згідно зі статтею 185 Сімейного кодексу України, обидва батьки зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, пов'язаних, зокрема, з хворобою, каліцтвом або розвитком здібностей. У разі спору розмір такої участі визначається судом з урахуванням конкретних обставин справи. Витрати можуть компенсуватися наперед або після їх фактичного понесення – одноразово, періодично чи на постійній основі.

Що говорить судова практика?

Судова практика підтверджує, що додаткові витрати не є автоматичними і мають бути належно обґрунтовані. Верховний Суд неодноразово зазначав: особа, яка звертається з вимогою про їх стягнення, повинна довести наявність особливих обставин і реальний або прогнозований розмір витрат.

Доказами можуть слугувати документи про оплату навчання, занять у спортивних або мистецьких закладах, придбання спеціального обладнання, а також медичні довідки, висновки лікарів, чеки та рахунки на лікування чи реабілітацію. Розмір додаткових витрат визначається у твердій грошовій сумі.

Позови про стягнення додаткових витрат на дитину можуть подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача. У разі прострочення оплати платник зобов'язаний сплатити заборгованість з урахуванням індексу інфляції та три відсотки річних за весь час прострочення.

Аліменти із зарплати: чи можуть їх списувати без відома батька?

  • Утримання аліментів із зарплати відбувається на підставі офіційних документів, таких як рішення суду чи нотаріально посвідчений договір, без додаткової згоди працівника.

  • Аліменти можуть стягуватися у фіксованій сумі чи як частка від доходу, залежно від матеріального стану платника та кількості дітей.