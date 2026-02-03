Закон про адміністративну процедуру: як і коли можна оскаржити рішення держорганів

Кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність адміністративних органів. Такі гарантії закріплені статтею 18 Закону України "Про адміністративну процедуру".

Як оскаржити дії адмінорганів?

Закон України "Про адміністративну процедуру" гарантує громадянам право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративних органів як в адміністративному порядку, так і в суді. Відповідно до статті 18 закону, захист прав можливий на будь-якому етапі адміністративної процедури.

Адміністративні органи зобов'язані повідомляти осіб про спосіб, порядок і строки оскарження адміністративних актів, які негативно впливають на їхні права, свободи чи законні інтереси. У таких актах має зазначатися повна інформація для подання скарги, зокрема найменування та місцеперебування органу, що розглядатиме скаргу, а також вид суду, до якого можна звернутися.

Процедура оскарження поширюється не лише на остаточні рішення, а й на окремі процедурні рішення, дії або бездіяльність адміністративних органів, повідомляють у Міністерстві юстиції України. Скарги на такі процедурні рішення можуть розглядатися ще до ухвалення адміністративного акта, що дає змогу захистити права заявника на ранніх стадіях провадження.

Закон також передбачає, що строк подання скарги не вважається пропущеним, якщо адміністративний орган не зазначив у рішенні порядок і строки його оскарження. Це посилює відповідальність органів влади та гарантує особам право на справедливий і доступний розгляд.

Зверніть увагу! Крім того, адміністративні органи мають оперативно розглядати скарги на процедурні рішення чи дії, які перешкоджають початку провадження або суттєво впливають на перебіг справи. Такі норми спрямовані на підвищення прозорості роботи держорганів і забезпечення ефективного захисту прав громадян.

