Конкурси для всіх, перевага – для ветеранів: отримати роботу в державних органах буде складніше

Верховній Раді рекомендували прийняти закон про конкурсний відбір на посади державної служби. Готуючи проєкт до другого читання, розробники додатково врахували рекомендації Європейської Комісії щодо цих правових змін.

В Україні можуть відновити проведення конкурсів для кандидатів на державні посади

Парламент на майбутньому засіданні може ухвалити в другому читанні і загалом законопроєкт №13478-1, яким передбачено відновлення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування схвалив запропоновані зміни. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт після редакції та дотримання рекомендацій Європейської Комісії передбачатиме законодавчі норми для проведення відкритих і прозорих конкурсних відборів на посади державної служби та роботи в органах місцевого самоврядування.

Деякі правила не змінили після першого читання, тому в законопроєкті йдеться про:

удосконалення процедур вступу, проходження та припинення державної служби;

запровадження пріоритетного права для ветеранів війни на прийняття на роботу до державних органів.

Після доопрацювань у документ додали норми про оголошення конкурсів на вакантні посади. Актуальні пропозиції стануть відомі громадянам одразу після набрання Законом чинності.

Також за рекомендаціями ЄС в Україні можуть скоротити строки оголошення конкурсів на посади, які були зайняті без проходження конкурсного відбору під час воєнного стану.

Згідно з пропозиціями, керівнику служби дозволятимуть продовжити працівникові перебування на посаді, навіть якщо його призначили під час воєнного стану без конкурсу. Але головною умовою буде отримання ним позитивної оцінки за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

Крім того, для кандидатів на посади в органах та службах встановлять обов'язкові критерії доброчесності.

Загалом законопроєкт спрямований на розбудову професійної державної служби, удосконалення конкурсної процедури на зайняття посад державної служби, процедур просування та звільнення, та їх узгодження з принципами державного управління ОЕСР (SIGMA), а також на відновлення конкурсів відповідно до Плану України,

– пишуть автори в пояснювальній записці.

Після перегляду із законопроєкту виключили положення щодо кандидатського та кадрового резервів. Також ініціатори вирішили не проводити перезавантаження та деполітизацію персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Нагадаємо, у 2025 році існував ще один законопроєкт, згідно з яким пропонувалося брати на державні посади лише чоловіків, які пройшли обов'язкову військову службу.

Автори пропонували загалом повернути строкову службу. Зміни викликали дискусії серед депутатів.