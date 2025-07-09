Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар членкині комітету Ірини Фріз (фракція "Європейська солідарність") для "Інтерфакс-Україна".

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Військова служба – умова для держслужби

Комітет з питань національної безпеки Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт № 13347, який забороняє призначати на державну службу чоловіків, які не відслужили у ЗСУ. Документ також скасовує базову загальновійськову підготовку та фактично повертає строкову службу, яку рік тому скасував президент Зеленський.

Законопроєкт передали на розгляд парламенту 4 червня, а 9 липня комітет дав свій висновок.

Законопроєкт передбачає, що чоловіки зможуть працювати на держслужбі лише після проходження військової служби. Водночас документ скасовує раніше заплановану базову загальновійськову підготовку, натомість повертаючи строкову службу, що викликало дискусії серед депутатів.

Ірина Фріз зауважила, що поки утримується від підтримки законопроєкту в першому читанні через низку зауважень від Головного науково-експертного управління, але готова працювати над їх виправленням у разі прийняття документа.

Окрім того, комітет рекомендував ухвалити законопроєкт № 13320, який підвищує додаткові винагороди викладачам військових вишів від 15 до 30 тисяч гривень, а також законопроєкт № 13334 про покращення соціальних гарантій військовослужбовців базової служби.

Впроваджуються механізми збереження прав на навчання та соціальні виплати під час служби,

– пояснила Фріз.

Також комітет підтримав законопроєкт № 13353 щодо удосконалення діяльності Служби безпеки України, який передбачає збільшення чисельності, розширення повноважень та підвищення ефективності служби в умовах війни.