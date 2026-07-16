Просив навіть авто: експосадовця Рівненського ТЦК судитимуть за хабарництво

Працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника начальника Рівненського обласного ТЦК та СП. Викрилися факти, що свідчать про часті випадки хабарництва з боку посадовця. "Винагороду" він брав навіть автомобілями.

Посадовця ТЦК звинуватили в "продажі" відстрочок

Державне бюро розслідувань провело слідчі дії, аби викрити черговий факт корупції та зловживання посадовців. Черговим фігурантом став заступник начальника Рівненського обласного ТЦК та СП. Щодо справи службовця має пройти суд. Про це йдеться на сайті ДБР.

Під керівництвом посадовця ТЦК діяла прихована схема, яка дозволяла йому отримувати неправомірний прибуток. Чоловік продавав відстрочки, при чому брав гроші навіть з тих військовозобов'язаних, хто мав законні підстави на звільнення від мобілізації.

Фігурант брав 10 000 – 12 000 доларів з тих, хто просив оформити відстрочку чи зняти розшук ТЦК. Ціна різнилася залежно від конкретного випадку. Гроші він одразу ж намагався перевести в активи, щоб приховати свою незаконну діяльність. Майно він не реєстрував під своїм ім'ям, а оформлював на інших.

Правоохоронці з'ясували, що один з військовозобов'язаних придбав службовцю центру комплектування автомобіль Toyota Highlander 2013 року випуску в якості хабаря. Машина коштувала 19 500 доларів.

Чоловік зміг оформити усі необхідні документи лише після того, як віддав ключі від цієї автівки посадовцю. Проте, фігурант не встиг переоформити її на себе, оскільки був викритий працівниками Бюро,

– йдеться в повідомленні.

ДБР викрило на хабарі посадовця Рівненського ТЦК і СП / Фото Бюро

Враховуючи неодноразові факти, заступника голови Рівненського ТЦК звинувачують в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі. Згідно з нормами частини 3 статті 368 КК України, службовця можуть позбавити волі на строк до 10 років і при цьому конфіскувати майно.

Як повідомили в ДБР, фігурант не заперечував та повністю визнав свою провину. Він довів це донатом на ЗСУ – надіслав на потреби війська півтора мільйона гривень. Авто, що передавали службовцю, конфіскували.

Після викриття посадовця та його схеми в Рівненському ТЦК провели зміну співробітників. Це потрібно, аби подібні порушення більше не відбувалися.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15221, який пропонує уточнити статтю 369 Кримінального кодексу про відповідальність за хабарі.

Автори зазначають, що нинішня редакція дозволяє по-різному трактувати межі кримінальної відповідальності, через що в окремих випадках покарання могли застосовувати навіть без факту передачі неправомірної вигоди.