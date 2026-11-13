Скарга на поліцейського після стрілянини в Кракові: заявника розшукують за низку злочинів

До Окружної прокуратури в Кракові надійшло повідомлення щодо правомірності застосування зброї поліцейським Якубом Куліком, який разом із колегою, наражаючи власне життя на небезпеку, затримав нападника, який на Головному ринку в Кракові вбив 6 людей. Наразі за цим фактом триває перевірка, після якої буде ухвалено рішення.

На поліціянта, який знешкодив краківського стрільця, надійшла скарга

Житель Лондона вимагав у прокурорів перевірити, чи були правомірними дії поліцейського Якуба Куліка під час затримання озброєного нападника після теракту в Кракові. Скаргу на поліціянта подав, імовірно, 53-річний Роберт Таларовський, який перебуває в розшуку за численні злочини й поїхав з Польщі до Великої Британії. Про це пише видання Fakt.

Чоловік надіслав прохання про перевірку до районної прокуратури Кракова, однак остаточне рішення має винести підрозділ, що займається справою нападу.

Повідомлення, яке до нас надійшло, розглядається. Триває перевірка, після неї буде ухвалено рішення про відмову в порушенні слідства або щодо наявності такого порушення. Ми маємо на це 30 днів,

– повідомив журналістам прокурор Ерік Стаселяк з Малопольського позаміського відділу Національної прокуратури.

До того, як Роберт Таларовський подав скаргу, не було жодних підстав для окремого розслідування дій поліцейських.

Водночас колишній поліціянт Даріуш Томишек зазначив, що Якуб Кулік під час затримання злочинця діяв у межах своїх повноважень.

Хто саме подав скаргу на краківського поліцейського

Як з'ясували журналісти, повідомлення могло надійти від 53-річного чоловіка, який має псевдонім "Жарув". Наразі чоловік перебуває в Лондоні, хоча родом він з району Лодзі. Серед скоєних ним злочинів – шахрайство, керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння та інше.

Відомо, що його розшукує Воєводське управління поліції в Лодзі, а його фотографія та персональні дані розміщені на офіційних сайтах, присвячених розшукуваним злочинцям.

Особу чоловіка, який вбачав у діях краківського поліціянта порушення, правоохоронці офіційно не підтвердили.

Що відомо про теракт у Кракові

Нагадаємо, 7 листопада в центрі польського Кракова невідомий чоловік здійснив масову стрілянину. Унаслідок цього загинули шестеро людей, ще 15 отримали поранення, серед яких двоє поліцейських та четверо іноземців.

Головним підозрюваним став 24-річний поляк, який симпатизував радикальним ультраправим поглядам. Під час затримання його поранили. Пізніше в будинку стрільця знайшли тіла його батьків і сестри.

Ім'я нападника – Міхал Оксінський. Він помер у лікарні після поранень, отриманих під час затримання поліцією.

Польські слідчі продовжать розслідування теракту в Кракові, попри те, що головний підозрюваний вже помер.