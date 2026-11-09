Нападник, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер у лікарні

Про це повідомила Малопольська поліція на своїй офіційній сторінці в соцмережі X.

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Що відомо про смерть нападника?

Повідомляємо, що винуватець трагічних подій помер сьогодні рано вранці в лікарні– зазначили польські правоохоронці у стислій заяві.

Представниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецка також підтвердила цю інформацію.

За даними воєводської адміністрації, смерть чоловіка констатували о 4:30. Від самого початку його стан був критичним. Нападника щонайменше тричі оперували.

Як сталася стрілянина у Кракові

У суботу, 7 листопада, близько 15:00 24-річний Міхал Оксінський на чорному автомобілі Subaru заїхав із вулиці Славковської на головну площу Кракова. Там він відкрив вогонь із вогнепальної зброї по випадкових перехожих.

Унаслідок стрілянини загинули шестеро людей – чотири жінки та двоє чоловіків. Ще 15 осіб дістали поранення.

Після нападу чоловік намагався втекти пішки, зокрема вулицею Гродською. Згодом між ним і поліцейськими сталася перестрілка.

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Правоохоронці поранили нападника та доправили його до однієї з лікарень Кракова. За даними слідства, чоловік стріляв у поліцейських до останнього.

У його автомобілі знайшли ще кілька одиниць зброї та велику кількість боєприпасів.

Під час обшуку квартири стрільця в Островці-Свентокшиському правоохоронці виявили сім одиниць зброї, а також тіла його 53-річного батька, 52-річної матері та 21-річної сестри.

Відомо, що чоловік мав дозвіл на спортивну зброю. Раніше він не потрапляв у поле зору поліції та не був судимий.

Що відомо про мотиви стрілянини

Причини нападу поки що невідомі. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив, що говорити про мотиви чоловіка наразі зарано. Він не виключив, що причиною трагедії могли стати сімейні проблеми, однак слідство розглядає й інші версії.

За словами міністра, правоохоронці мають певні докази, які допомагають краще зрозуміти обставини трагедії.

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Також слідчі перевіряють телефонні та інтернет-контакти нападника, щоб з'ясувати, з ким він спілкувався та чи могли до злочину бути причетні інші люди або організації.

Водночас Журек зазначив, що під час нападу чоловік, найімовірніше, діяв сам.

Слідчі кваліфікували стрілянину як терористичний акт. У Польщі оголосили жалобу Після трагедії президент Кракова Лукаш Гібала оголосив жалобу в місті до 11 листопада включно.