Нападавший, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, скончался в больнице

Как сообщила Малопольская полиция на своей официальной странице в социальной сети X, мужчина находился под наблюдением врачей после громкого инцидента.

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Сообщаем, что виновник трагических событий скончался сегодня рано утром в больнице– отметили польские правоохранители в кратком заявлении.

На данный момент полиция не раскрывает дополнительных сведений о состоянии здоровья пострадавших и дальнейшем ходе следственных действий.