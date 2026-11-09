Нападавший, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, скончался в больнице

Виновник трагических событий в Польше скончался утром в медицинском учреждении. Правоохранительные органы официально подтвердили факт смерти фигуранта дела.
Как сообщила Малопольская полиция на своей официальной странице в социальной сети X, мужчина находился под наблюдением врачей после громкого инцидента.
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Сообщаем, что виновник трагических событий скончался сегодня рано утром в больнице
На данный момент полиция не раскрывает дополнительных сведений о состоянии здоровья пострадавших и дальнейшем ходе следственных действий.
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