Квалифицировали как теракт: в Польше расследуют стрельбу в Кракове и убийство людей

Дело ведет Малопольское отделение ведомства, о чем правоохранители сообщили в X. Расследование касается расстрела людей 7 ноября в центре города, покушения на жизнь прохожих и сотрудников полиции, а также гибели трех человек в городе Островец-Свентокшиский. Собранные доказательства подтверждают, что все эти преступления совершил один и тот же человек.

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Подробности кровавых нападений

Во время обысков у задержанного стрелка были обнаружены тела трех членов его семьи – матери, отца и сестры. Прокуроры из различных подразделений проводили неотложные процессуальные действия и осмотры в двух городах в течение всей ночи и продолжили их 8 ноября.

Трагедия на центральной площади Рынок произошла 7 ноября, когда водитель автомобиля внезапно въехал в пешеходную зону и открыл прицельный огонь по толпе.

В результате стрельбы 6 человек погибли, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время 12 пострадавших находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизни. Сам нападавший был обезврежен и взят под стражу, в ходе перестрелки с ним ранения получили двое правоохранителей.

Сам задержанный нападавший во время задержания получил тяжелые ранения и перенес несколько операций. Кроме того, среди раненых в результате атаки в центре города есть граждане пяти стран.