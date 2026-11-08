Класифікували як теракт: у Польщі розслідують стрілянину в Кракові та вбивство людей

Справу веде Малопольське відділення відомства, про що правоохоронці повідомили в X. Провадження охоплює розстріл людей 7 листопада в центрі міста, замах на життя перехожих і поліцейських, а також загибель трьох людей у місті Островець-Свєнтокшиський. Зібрані докази підтверджують, що всі ці злочини вчинила одна й та сама особа.

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Подробиці кривавих нападів

Під час обшуків у затриманого стрільця знайшли тіла трьох членів його родини – матері, батька та сестри. Прокурори з різних підрозділів проводили невідкладні процесуальні дії та огляди у двох містах упродовж усієї ночі та тривали 8 листопада.

Трагедія на центральній площі Ринок сталася 7 листопада, коли водій автомобіля раптово заїхав у пішохідну зону та відкрив прицільний вогонь по натовпу.

Унаслідок стрілянини 6 людей загинули, ще 16 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі 12 постраждалих перебувають у критичному стані, лікарі борються за їхні життя. Самого нападника знешкодили та взяли під варту, під час перестрілки з ним поранення отримали двоє правоохоронців.

Сам затриманий нападник під час затримання зазнав важких поранень і переніс кілька операцій. Крім того, серед поранених унаслідок атаки в центрі міста є громадяни п'яти країн.