Стрілка з Кракова кілька разів оперували: його стан критичний

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на речника Малопольського воєводського управління.

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У якому стані нападник і поранені поліцейські?

Після півночі 8 листопада у відомстві повідомили, що двоє поранених правоохоронців перенесли операції. Наразі їхній стан стабільний. Міністр юстиції Польщі закликав громадян здати кров для одного з них.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав поліцейських Якуба Куліка та Артура Моранського справжніми героями. За його словами, вони, ймовірно, врятували багато життів, ризикуючи власними.

Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський також відзначив швидку реакцію поліції. Він наголосив, що правоохоронці відкрили вогонь по нападнику лише через три хвилини після першого повідомлення про інцидент, що допомогло запобігти значно більшій кількості жертв.

Сам 24-річний нападник також переніс кілька операцій. Його стан оцінюють як стабільний, але дуже критичний. На відео з місця події видно, як чоловік падає після перестрілки з правоохоронцями.

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Нагадаємо, трагічні події розгорнулися 7 листопада близько 15:00, коли озброєний чоловік заїхав на Головну ринкову площу Кракова та почав прицільно стріляти по перехожих. Унаслідок теракту загинули шестеро людей, ще 15 отримали поранення.

Президент Польщі Кароль Навроцький і прем'єр Дональд Туск оголосили 8 та 9 листопада днями національної жалоби.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, згодом під час обшуку помешкання підозрюваного слідчі виявили тіла двох жінок і чоловіка, які можуть бути родичами нападника.