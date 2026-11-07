Краківській стрілок міг вбити сестру та батьків перед нападом на площі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що загиблі можуть бути членами родини нападника.

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Що відомо про загиблих у будинку підозрюваного?

Після стрілянини в центрі Кракова польські правоохоронці почали обстежувати будинок підозрюваного та його родини. Під час огляду виявили тіла двох жінок і чоловіка. Туск, який прибув до Кракова, заявив, що загиблі, ймовірно, є близькими родичами нападника.

За словами глави польського уряду, на відео з дрона помітили тіла людей. Водночас він наголосив, що інформацію ще потрібно перевірити.

Правоохоронці також перевіряють, чи зберігалася в будинку велика кількість зброї. Раніше значний арсенал зброї та боєприпасів виявили в автомобілі підозрюваного. Побоювання, що машина могла бути замінована, не підтвердилися.

Раніше ЗМІ повідомляли, що чоловік міг убити батька, матір і сестру в родинному будинку в Островці-Свентокшиському, а після цього вирушити до Кракова.

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Що відомо про стрілянину в центрі Кракова?

Стрілянина сталася в суботу, 7 листопада, невдовзі після 15:00 у районі вулиці Славковської та Головної ринкової площі Кракова. За даними польських служб, чоловік за кермом автомобіля відкрив вогонь по випадкових перехожих. Він стріляв із машини, яка рухалася центром міста.

Унаслідок нападу загинули шестеро людей – чотири жінки та двоє чоловіків. Ще 15 людей дістали поранення.

Підозрюваного затримали поліцейські неподалік перехрестя вулиць Дітля та Страдомської. Під час затримання правоохоронці його поранили, після чого чоловіка доправили до лікарні. Поліція підтвердила, що затриманий є громадянином Польщі. Йому 25 років. Він стріляв із гвинтівки AR-15. У його автомобілі правоохоронці знайшли іншу зброю та боєприпаси.

Мотиви нападника наразі встановлюють. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявляв, що слідчі перевіряють можливий вплив на підозрюваного ультраправої ідеології. Водночас остаточних висновків щодо мотиву атаки поки немає.

Після трагедії в Кракові оголосили жалобу до 11 листопада. Президент Польщі Кароль Навроцький також оголосив загальнонаціональну жалобу на 8 і 9 листопада. Місцева влада закликала мешканців і туристів оминати район Головної ринкової площі та не заважати роботі служб.