Поліція розкрила, громадянином якої країни є нападник, що влаштував стрілянину в Кракові

Про це повідомила поліція Малопольського воєводства у соцмережі X.

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Що відомо про нападника?

Польська поліція уточнила обставини стрілянини на Головній ринковій площі Кракова. За офіційною інформацією, чоловік, якого підозрюють у нападі, має громадянство Польщі.

Як повідомляють польські медіа, підозрюваного звати Міхал О., він родом з міста Островець-Свентокшиський. Чоловік мав дозвіл на володіння двома одиницями зброї та, за інформацією журналістів, раніше служив в армії.

Під час нападу він був у бронежилеті та пересувався автомобілем, зареєстрованим на його 52-річного батька. Той також має дозвіл на зброю – за даними польських ЗМІ, йдеться про 11 одиниць.

У мережі поширюють імовірне фото стрільця, однак його автентичність наразі потребує підтвердження. Під час затримання правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. Підозрюваного поранили, після чого його доправили до лікарні та прооперували.

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Правоохоронці також спростували повідомлення про смерть поліцейського та поширену раніше інформацію про розшук іншого можливого винуватця. Наразі поліції відомо лише про одного нападника, який перебуває під вартою.

Раніше в повідомленнях про інцидент з'являлися припущення про можливу причетність інших осіб, зокрема іноземців, до незаконного обігу зброї. Однак польська поліція ці дані не підтвердила.

Нагадаємо, стрілянина сталася 7 листопада на Головній ринковій площі Кракова. За попередніми повідомленнями, 25-річний чоловік приїхав туди на чорному Subaru без номерних знаків, був одягнений у камуфляж і стріляв по людях із гвинтівки AR-15.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і поранили нападника. Після цього його доправили до лікарні, де він перебував у реанімації.

Раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ятеро людей, ще понад десять дістали поранення; серед постраждалих були двоє поліцейських. У місті оголосили День жалоби до 11 листопада.

Пожежники закликали мешканців і туристів не приходити на площу. Людей, які вже перебувають поблизу, просять перейти в безпечне місце.