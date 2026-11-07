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У Кракові сталася стрілянина на головній площі: повідомляють про загиблих і поранених

Вероніка Соцкова
У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі та поранені - 24 Канал

Стрілянина на головній площі Кракова / РАР

У центрі польського Кракова 7 листопада сталася стрілянина на Головній ринковій площі. За попередніми повідомленнями, невідомі відкрили вогонь по людях з автомобіля, що рухався вулицею Славковською.

Про це пише RMF FM.

 
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Що відомо про стрілянину в Кракові?

Інцидент стався невдовзі після 15:00 за місцевим часом. Речник малопольських пожежників Губерт Цепли повідомив, що по випадкових перехожих стріляли з автомобіля, який рухався з боку вулиці Славковської.

У центрі Кракова пролунали постріли: дивіться відео

На Головній ринковій площі приземлився гелікоптер авіаційної служби. На місці працюють екстрені служби, триває рятувальна операція.

У Кракові триває рятувальна операція після стрілянини / РАР

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Пожежники закликали мешканців і туристів не приходити на площу. Людей, які вже перебувають поблизу, просять перейти в безпечне місце, поки поліція розшукує озброєного нападника.

Стрілянина на Ринковій площі Кракова: дивіться відео

Польське видання TVP повідомило про п'ятьох загиблих унаслідок стрілянини. Водночас місцева влада поки не підтвердила кількість жертв і не надала офіційної інформації про нападників.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що стежить за ситуацією та отримує інформацію від міністра внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ постійно інформує мене про ситуацію в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передісторію та всі обставини нападу– написав Туск у соцмережі X.

Згодом стало відомо, що попередньо, поліцейський знешкодив стрілка. Обставини стрілянини та мотиви нападників встановлюють правоохоронці.

Останні новини про стрілянину у світі

  • Секретна служба США затримала біля Білого дому озброєного громадянина Венесуели, який заявив, що приїхав до Вашингтона, аби вбити президента Дональда Трампа за наказом голосів у голові. Інцидент стався ввечері 5 листопада. Під час огляду машини знайшли три одиниці вогнепальної зброї та десятки бойових набоїв, а сам автомобіль значився як викрадений. Підозрюваного Ронні Йордрікса Гуаніпу Чріноса взяли під варту та висунули йому звинувачення.
  • Уйорданському селищі Хмуд у провінції Ель-Карак невідомі відкрили вогонь по учасниках похоронної процесії біля церкви. Унаслідок нападу щонайменше семеро людей загинули, ще близько десяти дістали поранення. За словами очевидців, двоє озброєних чоловіків вийшли з автомобіля та протягом приблизно п'яти хвилин стріляли по людях, після чого втекли. Декілька поранених перебувають у критичному стані, а сили безпеки розшукують нападників. Мотиви стрілянини наразі невідомі.

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