У Кракові сталася стрілянина на головній площі: повідомляють про загиблих і поранених

Про це пише RMF FM.

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Що відомо про стрілянину в Кракові?

Інцидент стався невдовзі після 15:00 за місцевим часом. Речник малопольських пожежників Губерт Цепли повідомив, що по випадкових перехожих стріляли з автомобіля, який рухався з боку вулиці Славковської.

У центрі Кракова пролунали постріли: дивіться відео

На Головній ринковій площі приземлився гелікоптер авіаційної служби. На місці працюють екстрені служби, триває рятувальна операція.

У Кракові триває рятувальна операція після стрілянини / РАР

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Пожежники закликали мешканців і туристів не приходити на площу. Людей, які вже перебувають поблизу, просять перейти в безпечне місце, поки поліція розшукує озброєного нападника.

Стрілянина на Ринковій площі Кракова: дивіться відео

Польське видання TVP повідомило про п'ятьох загиблих унаслідок стрілянини. Водночас місцева влада поки не підтвердила кількість жертв і не надала офіційної інформації про нападників.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що стежить за ситуацією та отримує інформацію від міністра внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ постійно інформує мене про ситуацію в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передісторію та всі обставини нападу– написав Туск у соцмережі X.

Згодом стало відомо, що попередньо, поліцейський знешкодив стрілка. Обставини стрілянини та мотиви нападників встановлюють правоохоронці.

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