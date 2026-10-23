"Щонайменше 7 загиблих": у Йорданії невідомі відкрили вогонь по похоронній процесії

Стрілянина на похороні у Йорданії / Ілюстративне фото з мережі
У йорданському селищі Хмуд озброєні чоловіки відкрили вогонь по учасниках похоронної процесії біля церкви. Внаслідок нападу щонайменше семеро людей загинули, ще близько десяти дістали поранення.
Як повідомляє Clash Report, подія сталася у мухафазі Карак, що розташована орієнтовно за 100 кілометрів на південь від Аммана.
Які подробиці інциденту?
За словами очевидців, двоє озброєних нападників вийшли з автомобіля та відкрили прицільний вогонь по людях. Стрілянина тривала близько п'яти хвилин, після чого зловмисники втекли на машині.
Наразі декілька поранених перебувають у критичному стані. Сили безпеки Йорданії розпочали масштабне переслідування та розшук нападників.
Слід зауважити, що Йорданія відома мирним співіснуванням мусульманської більшості та християнської меншини. Напад на людей у християнській церкві селища Хмуд під час похорону може загострити міжрелігійні відносини та спровокувати подальше насильство.
Сама провінція Ель-Карак уже ставала місцем масштабних нападів. Наразі мотиви нападників, які втекли з місця події, невідомі.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі