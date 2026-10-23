"Щонайменше 7 загиблих": у Йорданії невідомі відкрили вогонь по похоронній процесії

Як повідомляє Clash Report, подія сталася у мухафазі Карак, що розташована орієнтовно за 100 кілометрів на південь від Аммана.

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Які подробиці інциденту?

За словами очевидців, двоє озброєних нападників вийшли з автомобіля та відкрили прицільний вогонь по людях. Стрілянина тривала близько п'яти хвилин, після чого зловмисники втекли на машині.

Наразі декілька поранених перебувають у критичному стані. Сили безпеки Йорданії розпочали масштабне переслідування та розшук нападників.

Слід зауважити, що Йорданія відома мирним співіснуванням мусульманської більшості та християнської меншини. Напад на людей у християнській церкві селища Хмуд під час похорону може загострити міжрелігійні відносини та спровокувати подальше насильство.

Сама провінція Ель-Карак уже ставала місцем масштабних нападів. Наразі мотиви нападників, які втекли з місця події, невідомі.