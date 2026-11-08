Серед постраждалих під час стрілянини у Кракові є громадяни п'яти країн

Про це агентству Reuters повідомив речник міністерства внутрішніх справ Польщі.

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Що відомо про постраждалих унаслідок стрілянини в Кракові?

Стрілянина сталася по обіді в суботу, 7 листопада, на Головній ринковій площі Кракова. Серед іноземців, які постраждали під час нападу, є громадяни п'яти країн: Австрії, Німеччини, Португалії, Росії та Великої Британії.

За даними місцевої влади, щонайменше 16 людей зазнали поранень. Дванадцятеро постраждалих перебувають у критичному стані, їхньому життю загрожує небезпека.

Внаслідок нападу загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків. П'ятеро з них померли на місці, ще одна людина згодом померла в лікарні від отриманих поранень.

За наявною інформацією, нападник заїхав на площу автомобілем і стріляв із нього навмання по людях. Після перестрілки з поліцією підозрюваного затримали, він дістав поранення та перебуває у лікарні.

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Ймовірним нападником є 24-річний поляк Міхал О. із міста Островець-Свентокшиський. За даними журналістів, він перебував за кермом автомобіля, який належить його батькові.

Також видання стверджує, що 52-річний батько підозрюваного легально володіє 11 одиницями вогнепальної зброї, а сам Міхал О. – двома. Раніше ні батько, ні син не мали проблем із законом. Офіційно мотиви нападу поки не назвали. Водночас під час обшуку будинку підозрюваного правоохоронці виявили тіла двох жінок і чоловіка. Це можуть бути родичі стрілка.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав стрілянину терористичним актом. Він наголосив, що напад на людей у Кракові є надзвичайно жорстоким.

Досі у Польщі не було такого радикального випадку тероризму, бо саме так слід назвати цей жорстокий напад на людей у Кракові– заявив Туск під час візиту до міста.

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Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив 8 та 9 листопада днями національної жалоби. Влада закликала жителів дотримуватися вказівок служб безпеки та уникати місця нападу.

Нагадаємо, 24-річний чоловік, який влаштував стрілянину в польському Кракові, переніс кілька операцій і перебуває у дуже критичному стані. Двоє поліцейських, які дістали поранення під час його затримання, також перенесли операції, однак їхній стан стабільний.