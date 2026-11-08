Среди пострадавших в результате стрельбы в Кракове есть граждане пяти стран

Об этом агентству Reuters сообщил представитель Министерства внутренних дел Польши.

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Что известно о пострадавших в результате стрельбы в Кракове?

Стрельба произошла после обеда в субботу, 7 ноября, на Главной рыночной площади Кракова. Среди иностранцев, пострадавших во время нападения, есть граждане пяти стран: Австрии, Германии, Португалии, России и Великобритании.

По данным местных властей, ранения получили не менее 16 человек. Двенадцать пострадавших находятся в критическом состоянии, их жизни угрожает опасность.

В результате нападения погибли шесть человек – четыре женщины и двое мужчин. Пятеро из них скончались на месте, еще один человек позже скончался в больнице от полученных ранений.

По имеющейся информации, нападавший въехал на площадь на автомобиле и стрелял из него наугад по людям. После перестрелки с полицией подозреваемый был задержан, он получил ранения и находится в больнице.

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Вероятным нападавшим является 24-летний поляк Михал О. из города Островец-Свентокшиский. По данным журналистов, он находился за рулем автомобиля, принадлежащего его отцу.

Также издание утверждает, что 52-летний отец подозреваемого легально владеет 11 единицами огнестрельного оружия, а сам Михал О. – двумя. Ранее ни отец, ни сын не имели проблем с законом. Официально мотивы нападения пока не названы. В то же время во время обыска дома подозреваемого правоохранители обнаружили тела двух женщин и мужчины. Это могут быть родственники стрелка.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу террористическим актом. Он подчеркнул, что нападение на людей в Кракове является чрезвычайно жестоким.

До сих пор в Польше не было такого радикального случая терроризма, ведь именно такой случай следует назвать жестоким нападением на людей в Кракове– заявил Туск во время визита в город.

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Президент Польши Кароль Навроцкий объявил 8 и 9 ноября днями национального траура. Власти призвали жителей следовать указаниям служб безопасности и избегать места нападения.

Напомним, 24-летний мужчина, устроивший стрельбу в польском Кракове, перенес несколько операций и находится в крайне тяжелом состоянии. Двое полицейских, получивших ранения во время его задержания, также перенесли операции, однако их состояние стабильное.