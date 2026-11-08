Хронологія подій Остання подія 14 хв тому 8 листопада 2026 18:09 18:09, 8 листопада Стрілець мав офіційний дозвіл на зброю і не притягувався до відповідальності Слідство з'ясувало, що 24-річний фігурант законно володів спортивною зброєю та не перебував на обліку правоохоронних органів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріали розслідування. 17:53 17:53, 8 листопада Уточнено громадянство всіх загиблих під час стрілянини Малопольський воєвода підтвердив, що шостою жертвою теракту стала 51-річна громадянка Австрії. Серед загиблих також четверо громадян Польщі та підданий Великої Британії. 17:41 17:41, 8 листопада У Кракові оголосили міську жалобу до 11 листопада Мер міста повідомив про скасування всіх розважальних і культурних заходів на знак пам'яті про жертв теракту. 17:35 17:35, 8 листопада Прокуратура визначить долю нападника в понеділок Слідчі ухвалять рішення щодо процесуальних дій за участю підозрюваного, зважаючи на його критичний стан здоров'я. 17:35 17:35, 8 листопада Прокуратура відклала слідчі дії з нападником Керівник краківського відділу Національної прокуратури повідомив, що рішення про подальші дії щодо підозрюваного ухвалять у понеділок через його критичний стан. Реклама 17:17 17:17, 8 листопада У помешканні стрільця вилучили сім одиниць зброї Поліція завершила обшуки у квартирі в Островці-Свєнтокшиському, де раніше виявили тіла вбитих родичів зловмисника. 17:12 17:12, 8 листопада Влада уточнила громадянство загиблих у теракті Серед жертв підтверджено загибель чотирьох поляків, 32-річного громадянина Великої Британії та 51-річної громадянки Австрії. 16:38 16:38, 8 листопада Стрілянину в центрі Кракова визнали терактом Національна прокуратура Польщі розпочала офіційне розслідування за статтею про терористичний акт. 15:48 15:48, 8 листопада У будинку стрільця виявили великий арсенал зброї Правоохоронці вилучили сім одиниць вогнепальної зброї та численні набої під час обшуку квартири родини О. в Островці-Свєнтокшиському. 15:35 15:35, 8 листопада Поранені під час перестрілки поліцейські прийшли до тями Старші констеблі Якуб Кулик та Артур Мораньський, які першими знешкодили зловмисника ціною важких вогнепальних ран, успішно виведені зі штучної коми. Реклама 15:30 15:30, 8 листопада Поліція підтвердила розправу нападника над сім'єю Троє знайдених мертвими в Островці-Свєнтокшиському виявилися 53-річним батьком, 52-річною матір'ю та 21-річною сестрою стрільця. 14:57 14:57, 8 листопада До операції в Кракові залучили понад тисячу поліцейських Польська поліція оприлюднила масштаб сил, залучених до нейтралізації наслідків атаки, включно з тридцятьма екіпажами патрулів та контртерористами.

Польська поліція відновила хронологію затримання нападника майже по хвилинах після першого повідомлення про стрілянину.

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Як з'ясували правоохоронці, перше повідомлення надійшло о 15:00:15. Упродовж наступних двох хвилин на площі з'явилися муніципальні вартові, а вже на третій хвилині поліцейські вступили у перестрілку з нападником. У спецоперації взяли участь понад тисячу поліцейських, 30 автопатрулів, контртерористичні підрозділи та 24 пожежно-рятувальні розрахунки.

Деталі розслідування та стан фігуранта

Керівник краківського відділу Національної прокуратури Ерик Стасєляк підтвердив, що стрілянину в Кракові та вбивство трьох людей в Островці-Свєнтокшиському розглядають в одному провадженні. За його словами, докази вказують на те, що обидва злочини вчинила одна й та сама особа.

Завтра ми будемо вирішувати долю цього нападника, якщо він виживе, оскільки він перебуває в критичному стані– зазначив Стасєляк.

У квартирі родини підозрюваного слідчі виявили сім одиниць вогнепальної зброї та значний запас набоїв. Слідство встановило, що 24-річний токар Міхал О. мав офіційний дозвіл на спортивну зброю, раніше не притягувався до відповідальності та не перебував на обліку правоохоронних органів.

Вшанування постраждалих і заходи в місті

Влада повідомила про поступову стабілізацію стану більшості поранених, які перебувають у шести лікарнях міста. Важкопоранених поліцейських Якуба Кулика та Артура Мораньського вивели зі стану медикаментозного сну, їхній стан покращується. Президент Польщі Кароль Навроцький та мерія Кракова вже готують подання для відзначення правоохоронців державними нагородами та званням почесних громадян міста.

У неділю о 16:00 на Вавелі пролунав дзвін Зигмунт, який вмикають лише під час визначних або скорботних подій, а в костелі Святої Анни провели месу за загиблими. За рішенням міської влади, у Кракові скасовано всі святкові події, а державні прапори перев'язали жалобними стрічками.