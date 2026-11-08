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Стрелок имел официальное разрешение на оружие и не привлекался к ответственности
Следствие установило, что 24-летний фигурант законно владел спортивным оружием и не состоял на учете в правоохранительных органах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материалы расследования.
Уточнено гражданство всех погибших в ходе перестрелки
Малопольский воевода подтвердил, что шестой жертвой теракта стала 51-летняя гражданка Австрии. Среди погибших также четверо граждан Польши и один подданный Великобритании.
В Кракове объявили городской траур до 11 ноября
Мэр города сообщил об отмене всех развлекательных и культурных мероприятий в знак памяти о жертвах теракта.
Прокуратура определит судьбу нападавшего в понедельник
Следователи примут решение относительно процессуальных действий с участием подозреваемого с учетом его критического состояния здоровья.
Прокуратура приостановила следственные действия в отношении нападавшего
Руководитель краковского отделения Национальной прокуратуры сообщил, что решение о дальнейших действиях в отношении подозреваемого будет принято в понедельник в связи с его критическим состоянием.
В квартире стрелка изъяли семь единиц оружия
Полиция завершила обыски в квартире в Островце-Свентокшиском, где ранее были обнаружены тела убитых родственников преступника.
Власти уточнили гражданство погибших в результате теракта
Среди жертв подтверждена гибель четырех поляков, 32-летнего гражданина Великобритании и 51-летней гражданки Австрии.
Стрельбу в центре Кракова признали террористическим актом
Национальная прокуратура Польши начала официальное расследование по статье о террористическом акте.
В доме стрелка обнаружили большой арсенал оружия
Правоохранители изъяли семь единиц огнестрельного оружия и большое количество патронов в ходе обыска квартиры семьи О. в Островце-Свентокшиском.
Полицейские, получившие ранения во время перестрелки, пришли в себя
Старшие констебли Якуб Кулик и Артур Мораньский, которые первыми обезвредили злоумышленника, получив при этом тяжелые огнестрельные ранения, успешно выведены из искусственной комы.
Полиция подтвердила расправу нападавшего над семьей
Трое человек, найденные мертвыми в Островке-Свентокшиском, оказались 53-летним отцом, 52-летней матерью и 21-летней сестрой стрелка.
К операции в Кракове привлекли более тысячи полицейских
Польская полиция обнародовала данные о численности сил, задействованных для ликвидации последствий атаки, включая тридцать патрульных экипажей и сотрудников антитеррористического подразделения.
Польская полиция восстановила хронологию задержания нападавшего почти с точностью до минуты после первого сообщения о стрельбе.
Как выяснили правоохранители, первое сообщение поступило в 15:00:15. В течение следующих двух минут на площади появились муниципальные стражники, а уже на третьей минуте полицейские вступили в перестрелку с нападавшим. В спецоперации приняли участие более тысячи полицейских, 30 автопатрулей, контртеррористические подразделения и 24 пожарно-спасательных расчета.
Детали расследования и состояние фигуранта
Руководитель краковского отдела Национальной прокуратуры Эрик Стаселяк подтвердил, что стрельбу в Кракове и убийство трех человек в Островце-Свентокшиском рассматривают в рамках одного дела. По его словам, доказательства указывают на то, что оба преступления совершил один и тот же человек.
Завтра мы будем решать судьбу этого нападавшего, если он выживет, поскольку он находится в критическом состоянии
В квартире семьи подозреваемого следователи обнаружили семь единиц огнестрельного оружия и значительный запас патронов. Следствие установило, что 24-летний токарь Михал О. имел официальное разрешение на спортивное оружие, ранее не привлекался к ответственности и не состоял на учете в правоохранительных органах.
Дни памяти пострадавших и мероприятия в городе
Власти сообщили о постепенной стабилизации состояния большинства раненых, которые находятся в шести больницах города. Тяжелораненых полицейских Якуба Кулика и Артура Мораньского вывели из состояния медикаментозного сна, их состояние улучшается. Президент Польши Кароль Навроцкий и мэрия Кракова уже готовят представления для награждения правоохранителей государственными наградами и присвоения им звания почетных граждан города.
В воскресенье в 16:00 на Вавеле прозвучал колокол Зигмунт, который звонят только во время знаменательных или траурных событий, а в костеле Святой Анны провели мессу по погибшим. По решению городских властей в Кракове отменены все праздничные мероприятия, а государственные флаги перевязаны траурными лентами.
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