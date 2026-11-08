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В эфире Теракт в Кракове: прокуратура решит судьбу нападавшего в понедельник, в городе продолжается траур

Андрей Шляхтин

Все, что известно о стрельбе в Кракове / Getty Images

Террористический акт в Кракове 7 ноября 2026 года: все, что известно о нападавшем и стрельбе

Главные события на эту минуту

  • В результате стрельбы в центре Кракова погибли 6 человек, еще 16 получили ранения.
  • Среди погибших – четверо поляков, гражданин Великобритании и 51-летняя гражданка Австрии.
  • Прокуратура Польши квалифицировала нападение на площади Рынок как террористический акт.
  • Перед терактом 24-летний нападавший застрелил своих родителей и сестру дома.
  • Следствие установило, что стрелок имел официальное разрешение на спортивное оружие и ранее не привлекался к ответственности.

Хронология событий

Последнее событие 14 мин назад

8 ноября 2026

Стрелок имел официальное разрешение на оружие и не привлекался к ответственности

Следствие установило, что 24-летний фигурант законно владел спортивным оружием и не состоял на учете в правоохранительных органах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материалы расследования.

Уточнено гражданство всех погибших в ходе перестрелки

Малопольский воевода подтвердил, что шестой жертвой теракта стала 51-летняя гражданка Австрии. Среди погибших также четверо граждан Польши и один подданный Великобритании.

В Кракове объявили городской траур до 11 ноября

Мэр города сообщил об отмене всех развлекательных и культурных мероприятий в знак памяти о жертвах теракта.

Прокуратура определит судьбу нападавшего в понедельник

Следователи примут решение относительно процессуальных действий с участием подозреваемого с учетом его критического состояния здоровья.

Прокуратура приостановила следственные действия в отношении нападавшего

Руководитель краковского отделения Национальной прокуратуры сообщил, что решение о дальнейших действиях в отношении подозреваемого будет принято в понедельник в связи с его критическим состоянием.

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В квартире стрелка изъяли семь единиц оружия

Полиция завершила обыски в квартире в Островце-Свентокшиском, где ранее были обнаружены тела убитых родственников преступника.

Власти уточнили гражданство погибших в результате теракта

Среди жертв подтверждена гибель четырех поляков, 32-летнего гражданина Великобритании и 51-летней гражданки Австрии.

Стрельбу в центре Кракова признали террористическим актом

Национальная прокуратура Польши начала официальное расследование по статье о террористическом акте.

В доме стрелка обнаружили большой арсенал оружия

Правоохранители изъяли семь единиц огнестрельного оружия и большое количество патронов в ходе обыска квартиры семьи О. в Островце-Свентокшиском.

Полицейские, получившие ранения во время перестрелки, пришли в себя

Старшие констебли Якуб Кулик и Артур Мораньский, которые первыми обезвредили злоумышленника, получив при этом тяжелые огнестрельные ранения, успешно выведены из искусственной комы.

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Полиция подтвердила расправу нападавшего над семьей

Трое человек, найденные мертвыми в Островке-Свентокшиском, оказались 53-летним отцом, 52-летней матерью и 21-летней сестрой стрелка.

К операции в Кракове привлекли более тысячи полицейских

Польская полиция обнародовала данные о численности сил, задействованных для ликвидации последствий атаки, включая тридцать патрульных экипажей и сотрудников антитеррористического подразделения.

Польская полиция восстановила хронологию задержания нападавшего почти с точностью до минуты после первого сообщения о стрельбе.

 
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Как выяснили правоохранители, первое сообщение поступило в 15:00:15. В течение следующих двух минут на площади появились муниципальные стражники, а уже на третьей минуте полицейские вступили в перестрелку с нападавшим. В спецоперации приняли участие более тысячи полицейских, 30 автопатрулей, контртеррористические подразделения и 24 пожарно-спасательных расчета.

Детали расследования и состояние фигуранта

Руководитель краковского отдела Национальной прокуратуры Эрик Стаселяк подтвердил, что стрельбу в Кракове и убийство трех человек в Островце-Свентокшиском рассматривают в рамках одного дела. По его словам, доказательства указывают на то, что оба преступления совершил один и тот же человек.

Завтра мы будем решать судьбу этого нападавшего, если он выживет, поскольку он находится в критическом состоянии– отметил Стаселяк.

В квартире семьи подозреваемого следователи обнаружили семь единиц огнестрельного оружия и значительный запас патронов. Следствие установило, что 24-летний токарь Михал О. имел официальное разрешение на спортивное оружие, ранее не привлекался к ответственности и не состоял на учете в правоохранительных органах.

Дни памяти пострадавших и мероприятия в городе

Власти сообщили о постепенной стабилизации состояния большинства раненых, которые находятся в шести больницах города. Тяжелораненых полицейских Якуба Кулика и Артура Мораньского вывели из состояния медикаментозного сна, их состояние улучшается. Президент Польши Кароль Навроцкий и мэрия Кракова уже готовят представления для награждения правоохранителей государственными наградами и присвоения им звания почетных граждан города.

В воскресенье в 16:00 на Вавеле прозвучал колокол Зигмунт, который звонят только во время знаменательных или траурных событий, а в костеле Святой Анны провели мессу по погибшим. По решению городских властей в Кракове отменены все праздничные мероприятия, а государственные флаги перевязаны траурными лентами.

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