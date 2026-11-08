Хронология событий Последнее событие 14 мин назад 8 ноября 2026 18:09 18:09, 8 ноября Стрелок имел официальное разрешение на оружие и не привлекался к ответственности Следствие установило, что 24-летний фигурант законно владел спортивным оружием и не состоял на учете в правоохранительных органах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материалы расследования. 17:53 17:53, 8 ноября Уточнено гражданство всех погибших в ходе перестрелки Малопольский воевода подтвердил, что шестой жертвой теракта стала 51-летняя гражданка Австрии. Среди погибших также четверо граждан Польши и один подданный Великобритании. 17:41 17:41, 8 ноября В Кракове объявили городской траур до 11 ноября Мэр города сообщил об отмене всех развлекательных и культурных мероприятий в знак памяти о жертвах теракта. 17:35 17:35, 8 ноября Прокуратура определит судьбу нападавшего в понедельник Следователи примут решение относительно процессуальных действий с участием подозреваемого с учетом его критического состояния здоровья. 17:35 17:35, 8 ноября Прокуратура приостановила следственные действия в отношении нападавшего Руководитель краковского отделения Национальной прокуратуры сообщил, что решение о дальнейших действиях в отношении подозреваемого будет принято в понедельник в связи с его критическим состоянием. Реклама 17:17 17:17, 8 ноября В квартире стрелка изъяли семь единиц оружия Полиция завершила обыски в квартире в Островце-Свентокшиском, где ранее были обнаружены тела убитых родственников преступника. 17:12 17:12, 8 ноября Власти уточнили гражданство погибших в результате теракта Среди жертв подтверждена гибель четырех поляков, 32-летнего гражданина Великобритании и 51-летней гражданки Австрии. 16:38 16:38, 8 ноября Стрельбу в центре Кракова признали террористическим актом Национальная прокуратура Польши начала официальное расследование по статье о террористическом акте. 15:48 15:48, 8 ноября В доме стрелка обнаружили большой арсенал оружия Правоохранители изъяли семь единиц огнестрельного оружия и большое количество патронов в ходе обыска квартиры семьи О. в Островце-Свентокшиском. 15:35 15:35, 8 ноября Полицейские, получившие ранения во время перестрелки, пришли в себя Старшие констебли Якуб Кулик и Артур Мораньский, которые первыми обезвредили злоумышленника, получив при этом тяжелые огнестрельные ранения, успешно выведены из искусственной комы. Реклама 15:30 15:30, 8 ноября Полиция подтвердила расправу нападавшего над семьей Трое человек, найденные мертвыми в Островке-Свентокшиском, оказались 53-летним отцом, 52-летней матерью и 21-летней сестрой стрелка. 14:57 14:57, 8 ноября К операции в Кракове привлекли более тысячи полицейских Польская полиция обнародовала данные о численности сил, задействованных для ликвидации последствий атаки, включая тридцать патрульных экипажей и сотрудников антитеррористического подразделения.

Польская полиция восстановила хронологию задержания нападавшего почти с точностью до минуты после первого сообщения о стрельбе.

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Как выяснили правоохранители, первое сообщение поступило в 15:00:15. В течение следующих двух минут на площади появились муниципальные стражники, а уже на третьей минуте полицейские вступили в перестрелку с нападавшим. В спецоперации приняли участие более тысячи полицейских, 30 автопатрулей, контртеррористические подразделения и 24 пожарно-спасательных расчета.

Детали расследования и состояние фигуранта

Руководитель краковского отдела Национальной прокуратуры Эрик Стаселяк подтвердил, что стрельбу в Кракове и убийство трех человек в Островце-Свентокшиском рассматривают в рамках одного дела. По его словам, доказательства указывают на то, что оба преступления совершил один и тот же человек.

Завтра мы будем решать судьбу этого нападавшего, если он выживет, поскольку он находится в критическом состоянии– отметил Стаселяк.

В квартире семьи подозреваемого следователи обнаружили семь единиц огнестрельного оружия и значительный запас патронов. Следствие установило, что 24-летний токарь Михал О. имел официальное разрешение на спортивное оружие, ранее не привлекался к ответственности и не состоял на учете в правоохранительных органах.

Дни памяти пострадавших и мероприятия в городе

Власти сообщили о постепенной стабилизации состояния большинства раненых, которые находятся в шести больницах города. Тяжелораненых полицейских Якуба Кулика и Артура Мораньского вывели из состояния медикаментозного сна, их состояние улучшается. Президент Польши Кароль Навроцкий и мэрия Кракова уже готовят представления для награждения правоохранителей государственными наградами и присвоения им звания почетных граждан города.

В воскресенье в 16:00 на Вавеле прозвучал колокол Зигмунт, который звонят только во время знаменательных или траурных событий, а в костеле Святой Анны провели мессу по погибшим. По решению городских властей в Кракове отменены все праздничные мероприятия, а государственные флаги перевязаны траурными лентами.