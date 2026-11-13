Жалоба на полицейского после перестрелки в Кракове: заявителя разыскивают за преступления

На полицейского, обезвредившего краковского стрелка, поступила жалоба

Житель Лондона потребовал от прокуроров проверить, были ли правомерными действия полицейского Якуба Кулика во время задержания вооруженного нападавшего после теракта в Кракове. Жалобу на полицейского подал, предположительно, 53-летний Роберт Таларовский, который находится в розыске за многочисленные преступления и уехал из Польши в Великобританию. Об этом пишет издание Fakt.

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Мужчина направил просьбу о проверке в районную прокуратуру Кракова, однако окончательное решение должно вынести подразделение, занимающееся делом о нападении.

Поступившее к нам сообщение находится на рассмотрении. Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение об отказе в возбуждении следствия или о наличии оснований для его возбуждения. У нас есть на это 30 дней– сообщил журналистам прокурор Эрик Стаселяк из Малопольского загородного отдела Национальной прокуратуры.

До того, как Роберт Таларовский подал жалобу, не было никаких оснований для отдельного расследования действий полицейских.

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В то же время бывший полицейский Дариуш Томишек отметил, что Якуб Кулик во время задержания преступника действовал в пределах своих полномочий.

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Кто именно подал жалобу на краковского полицейского

Как выяснили журналисты, сообщение могло поступить от 53-летнего мужчины, известного под псевдонимом "Жарув". В настоящее время мужчина находится в Лондоне, хотя родом он из Лодзинского района. Среди совершенных им преступлений – мошенничество, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и прочее.

Известно, что его разыскивает Воеводское управление полиции в Лодзи, а его фотография и личные данные размещены на официальных сайтах, посвященных разыскиваемым преступникам.

Личность мужчины, который усмотрел в действиях краковского полицейского нарушение, правоохранители официально не подтвердили.

Что известно о теракте в Кракове

Напомним, 7 ноября в центре польского Кракова неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, среди которых двое полицейских и четверо иностранцев.

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Главным подозреваемым стал 24-летний поляк, симпатизировавший радикальным ультраправым взглядам. Во время задержания он был ранен. Позже в доме стрелка нашли тела его родителей и сестры.

Имя нападавшего – Михал Оксинский. Он скончался в больнице, получив ранения во время задержания полицией.

Польские следователи продолжат расследование теракта в Кракове, несмотря на то, что главный подозреваемый уже скончался.