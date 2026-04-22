Самозахист ветеранів: Кабміну пропонують дозволити короткоствол звільненим військовим

Українці зареєстрували петицію, згідно з якою Кабінет міністрів просять дозволить володіння зброєю для ветеранів. Йдеться про заборонену нині для всіх громадян короткоствольну зброю.

Чому просять дозволити ветеранам володіти пістолетами?

Така потреба нібито потрібна для захисту ветеранів, які повернулися до цивільного життя. Зазначається, що ті, хто пройшов війну, мають досвід поводження зі зброєю. А зараз ці навички можуть знадобитися, щоб була можливість захистити себе. Про це пише автор петиції.

Зокрема пропонується, щоб дозвіл на володіння, зберігання та носіння зброї мали військові всіх підрозділів і формувань, яких звільнили в запас чи звільнені за станом здоров'я.

Звичайно, що такі особи перед отриманням дозволу повинні пройти загальну перевірку, як всі, хто має зброю, або ж додаткові спеціальні перевірки.

Автор зазначає, що люди, які віддали своє здоров'я через захист України, тепер фізично не зможуть захистити себе чи встигнути сховатися, як до них йде нападник. А тому самозахист і гарантія особистої безпеки стає для них важливим питанням.

У чому проблема вільного володіння зброєю?

У цьому контексті важливо розуміти норму меж допустимої самооборони. Законодавство розрізняє межі необхідного та уявного захисту. Якщо реальної небезпеки не було, а людина застосувала проти когось зброю, то статті 124 та 118 Кримінального кодексу визначають відповідальність за такі дії.

Як зазначають фахівці юридичної фірми "Цитадель", такі випадки кваліфікуються як перевищення допустимої недоторканності і завдання людині навмисної шкоди. Якщо потерпілий захищається, але не зміг об’єктивно оцінити ступінь небезпеки, то завдання відчутної шкоди нападнику буде перевищенням меж.

Але якщо шкода заподіюється озброєною особою або групою, то для захисту людина може використовувати будь-які засоби.

