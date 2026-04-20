Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус пояснив 24 Каналу, як легалізація за умови обов’язкових медоглядів і курсів могла б частково задовольнити обидві сторони.

Чи може легалізація зброї сприяти безпеці громадян?

Важливо! У Києві 18 квітня чоловік відкрив вогонь по людях. Зловмисник почав стрілянину після сварки з сусідом. Унаслідок інциденту загинули шестеро осіб, ще 14 дістали поранення. Серед постраждалих – 12-річний підліток. Станом на 19 квітня в лікарні залишалося 8 поранених.

Суспільство розкололося на 2 табори: противники легалізації вказують, що стрілок якраз і мав зареєстровану зброю, а прихильники переконані – будь-який озброєний перехожий міг зменшити масштаби трагедії.

За словами експерта, ця дискусія актуальна в багатьох країнах, але для України в умовах повномасштабної війни набуває особливої ваги. Досвід Ізраїлю після нападу 7 жовтня 2023 року – наочний аргумент на користь озброєного цивільного населення: саме завдяки цьому вдалося врятувати значну кількість життів.

Легалізація зброї – не означає вседозволеність, бо обов’язкові медогляди та постійне навчання мають бути такою ж нормою, як для отримання водійських прав. Йдеться не про кулемети, а про обмежений арсенал для самозахисту,

– сказав Ус.

Наприклад, в США бандити знають, що в будь-якій квартирі може бути вогнепальна зброя, це впливає на те, що вони можуть не піти на крадіжку, бо розуміють ризики.

"Дискусії про зброю щоразу розколюють людей, а це послаблює країну у воєнний час. При цьому реальність така, що після будь-якої війни зброя все одно розходиться по руках – і краще, щоб вона була у законослухняних громадян", – наголосив Ус.

Обов’язкові медогляди та курси можуть стати природним фільтром, бо не кожен захоче регулярно проходити комісії, і це саме по собі скоротить кількість охочих мати зброю. Але головним завданням є те, щоб зробити такі перевірки некорумпованими.

Що ще відомо про легалізацію зброї в Україні?