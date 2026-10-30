Суд США наказав відновити лотерею "грін-карт" DV-2027: головні правила та ризики для українців

Федеральний суд США зобов'язав Державний департамент відновити лотерею Diversity Visa на 2027 фінансовий рік, яка опинилася під загрозою зриву через адміністративні затримки. Суддя Джинсук Ота ухвалила попередню судову заборону, надавши відомству час для старту реєстрації до 1 листопада 2026 року.

Судовий графік та жорсткі часові межі

Завдяки рішенню про відновлення реєстрації на лотерею грін-карт, яке вдалося задовольнити після позову організації Red Eagle Law проти Державного департаменту США, іноземці знову отримали шанс на законне отримання посвідки на постійне проживання в країні. Водночас процес оформлення супроводжується новими суворими вимогами та нерозв'язаним питанням фактичної видачі віз. Про це в коментарі 24 Каналу розповів американський адвокат і політичний стратег Юрій Ванетик.

Так, Сполучені Штати зобов'язали запустити реєстрацію на лотерею грін-карт DV-2027, визнавши затягування її старту незаконним. Суд відбувся в Південному окрузі Каліфорнії й підтвердив верховенство норм Конгресу над пріоритетами виконавчої влади. Згідно з рішенням, програму, розроблену для стимулювання імміграції з держав із невисоким рівнем представництва в Америці, адміністрація повинна втілювати без штучних бар'єрів.

Юрій Ванетик Американський адвокат і політичний стратег Програму "Diversity Visa" часто називають лотереєю на отримання "грін-карти". Втручання суду має важливе значення, оскільки адміністративну затримку не можна просто розглядати як заміну скасування закону. Для українців це приємна новина, але її потрібно правильно розуміти. Це рішення є попереднім судовим наказом, а не остаточним вирішенням усіх суперечок щодо програми. Уряд може подати апеляцію або домагатися подальших змін.

Згідно з відкоригованим планом, зовнішньополітичне відомство зобов'язали опублікувати умови участі до 29 жовтня 2026 року, а прийом заявок запустити не пізніше опівночі за східним часом 1 листопада.

Прийом анкет, за словами Ванетика, розрахований на 30 календарних днів, а назвати переможців розіграшу мають до 3 грудня 2026 року. Учасникам радять сприймати ці орієнтири суто як судові вимоги до чиновників, а не підтвердження готовності сайту.

Остаточним дедлайном визначено 30 вересня 2027 року, що збігається із завершенням фінансового року. Переможець зобов'язаний закрити всі процедури та отримати статус до цієї дати, адже право на виграш не переноситься.

Експерт також зазначив, що скорочений графік робить підготовку документів, оперативні відповіді та можливість проходження співбесіди особливо важливими.

Нові вимоги до паспортів та символічний внесок

З 10 квітня 2026 року набрало сили правило, згідно з яким учасники лотереї мають обов'язково надати дані чинного паспорта та електронну копію сторінки з біографією. Для громадян України, переміщених через бойові дії, закінчення терміну дії документів, невідповідності у написанні прізвищ або складнощі з оформленням нового закордонного паспорта здатні стати критичною перепоною, яку слід владнати заздалегідь.

Також введено реєстраційний збір у розмірі 1 долара. Цей платіж стосується лише початкової заявки й не покриває медичних оглядів, перекладів або консульських витрат.

Заявники не повинні платити посередникам, які обіцяють пільгове ставлення або гарантований відбір. Випадковий відбір не можна законно придбати,

– уточнив Юрій Ванетик.

Подання заявки на участь у лотереї грін-кард: дивіться відео

Критерії участі для українських біженців

Важливо! Базовим критерієм відбору виступає держава народження кандидата, а не поточне громадянство чи адреса фактичного проживання. Україна стабільно перебуває в переліку учасників, і виїзд громадян до Польщі, Німеччини або Об'єднаних Арабських Еміратів не позбавляє їх права претендувати на участь.

Кандидат повинен підтвердити закінчену середню освіту або кваліфікований стаж за відповідною професією, подаючи лише одну анкету за сезон, адже дублікати відсіюються системою.

Переможець лотереї у жодному разі не повинен звільнятися з роботи, продавати майно або приймати остаточні рішення про переїзд виключно на підставі того, що його обрали,

– підкреслив експерт.

Сімейні претенденти мають обов'язково вносити дані чоловіка чи дружини, а також усіх неповнолітніх дітей до 21 року, незалежно від їхніх намірів їхати до США. Збір довідок про несудимість, свідоцтв про шлюби й розлучення та військових квитків ускладнюється тим, що документи часто перебувають у різних країнах.

Тимчасовий захист, гуманітарне звільнення від депортації чи інший імміграційний статус не надають автоматичного права на отримання постійного проживання через лотерею,

– додав Ванетик.

Покроковий алгоритм дій для претендентів

Кандидатам слід спиратися виключно на урядові платформи travel.state.gov та dvprogram.state.gov, ігноруючи неофіційні ресурси й рекламу. Необхідно заздалегідь:

перевірити строк дії паспорта;

зробити фото суворо за стандартами;

самостійно надіслати єдину заявку та зберегти персональний код підтвердження для перевірки результатів на порталі Entrant Status Check.

Юрій Ванетик застерігає, що листам на пошту про виграш довіряти не можна й потрібно перевіряти інформацію виключно за кодом, який згенерувала вам система.

Юрій Ванетик Американський адвокат і політичний стратег Якщо вас відібрали, негайно розпочніть оформлення заявки на імміграційну візу DS-260 та підготовку підтверджувальних документів, одночасно стежачи за офіційними інструкціями щодо співбесіди та будь-якими обмеженнями на видачу віз. Українці, які вже перебувають на території Сполучених Штатів, повинні звернутися за індивідуальною консультацією, перш ніж припускати, що можуть змінити свій статус на території країни.

Де подивитися головні правила подачі на "Diversity Visa"

Цей судовий прецедент демонструє реальну взаємодію між американськими судовими та виконавчими інституціями. Юстиція здатна змусити бюрократичний апарат дотримуватися рамок законодавства, але вердикт не створює нових робочих місць у консульствах і не скасовує процедур перевірки на безпеку.

Експерт зазначив, що деталі справи та регуляторні норми викладені в матеріалах Fragomen, офіційних роз'ясненнях Держдепартаменту США щодо вказівок і правилах подання заявки.

Конфлікт між судом та паузою Держдепу

Державний департамент США оголосив чергову зупинку видачі віз за програмою "Diversity Visa". Консульства можуть проводити інтерв'ю та опрацьовувати справи, однак візи не видаватимуться без жодних винятків, поки зберігається статус паузи.

Це створює правовий парадокс, коли каліфорнійський суд наказує адмініструвати лотерею, а внутрішня політика міністерства зупиняє фінальний етап.