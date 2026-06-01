Балаклави в ТЦК нікуди не зникли: Лубінець знову наголосив на системних порушеннях прав людей

Навіть високопосадовці наголошують на тому, що в Україні досі порушуються чому прав людини під час мобілізації, а вирішення цього питання ігнорується. Уповноважений з прав людини не став мовчати про систематичні проблеми й запропонував створити робочу групу з представниками Парламенту та Офісу омбудсмана.

Під час мобілізації ТЦК порушують права людини

Представники територіальних центрів комплектування досі не несуть відповідальності за протиправні дії проти людей. Випадків стає більше, але при цьому службовці досі носять балаклави під час заходів з оповіщення й порушують права громадян. На цьому наголосив Омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець.

Нова реформа мобілізації обіцяє зміни, але при цьому Міністерство оборони каже, що вона стане "болючою". Люди обурюються й наголошують, що при цьому ігноруються права людей.

Дмитро Лубінець зазначив, що відомство мало б не лякати людей одразу, а припинити ігнорування систематичних порушень прав людини.

Я публічно запропонував створити при Міноборони робочу групу за участю представників Парламенту та Офісу Омбудсмана для реагування на випадки порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Офіційний лист я направив до Міністерства оборони. Який результат? Жодної робочої групи досі немає! ️Натомість я продовжую отримувати звернення щодо системних порушень прав людини,

– написав омбудсман.

За словами Лубінця, звернення говорять про одне – представники ТЦК, одягнені в балаклави застосовують проти громадян силу, примусово затримують громадян і навіть вилучають особисті речі.

Уповноважені представники Міноборони обіцяли, що подібних порушень більше не буде, але балаклави досі активно використовуються під час мобілізаційних заходів. Дмитро Лубінець натомість показав чергове відео, ймовірно, зняте у Дніпропетровській області. На ньому невідомі в піксельній формі та балаклавах знову спілкувалися в агресивній формі з чоловіком.

Черговий випадок мобілізаційних заходів людьми в балаклавах: дивіться відео

Омбудсман додав, що держава та її представники в першу чергу має дотримуватися закону, якщо вимагає від громадян сумлінного виконання своїх обов'язків

Не можна говорити про реформу, коли проблеми, на які роками звертає увагу Офіс Омбудсмана, залишаються без вирішення,

– уточнив Дмитро Лубінець.

Він знову закликав владу створити робочу групу для запобігання таким випадкам та починати реформування мобілізації "з поваги до прав людини".

Вже є чимало випадків незаконної мобілізації українців

Проблема дій представників ТЦК під час мобілізації залишається однією з найбільш дискусійних тем. Адвокатка Юлія Данілова в коментарі 24 Каналу розповіла, що законодавство не надає працівникам ТЦК права фізично затримувати людей, примусово перевозити їх чи обмежувати свободу пересування. Вона наголошує, що такі повноваження мають лише правоохоронці у визначених законом випадках, а окремі випадки так званої "бусифікації" можуть містити ознаки незаконного позбавлення волі.

Раніше Дмитро Лубінець підсумував, що за рік до офісу Уповноваженого надійшло понад 6 тисяч скарг на дії ТЦК. Найчастіше люди повідомляли про незаконні затримання, обмеження свободи пересування, утримання в приміщеннях ТЦК, вилучення телефонів та поверхневе проходження ВЛК. Сам Лубінець назвав ситуацію "системною кризою".