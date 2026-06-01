Во время мобилизации ТЦК нарушают права человека во время мобилизации

Представители территориальных центров комплектования до сих пор не несут ответственности за противоправные действия против людей. Случаев становится больше, но при этом служащие до сих пор носят балаклавы во время мероприятий по оповещению и нарушают права граждан. Об этом заявил Омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец.

Смотрите также Какие документы могут требовать ТЦК, а какие – только полиция: юрист объяснила разницу

Новая реформа мобилизации обещает изменения, но при этом Министерство обороны говорит, что она станет "болезненной". Люди возмущаются и отмечают, что при этом игнорируются права людей.

Дмитрий Лубинец отметил, что ведомство должно было бы не пугать людей сразу, а прекратить игнорирование систематических нарушений прав человека.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Я публично предложил создать при Минобороны рабочую группу с участием представителей Парламента и Офиса Омбудсмена для реагирования на случаи нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий. Официальное письмо я направил в Министерство обороны. Какой результат? Никакой рабочей группы до сих пор нет! ️После этого я продолжаю получать обращения о системных нарушениях прав человека,

– написал омбудсмен.

По словам Лубинца, обращения говорят об одном – представители ТЦК, одетые в балаклавы применяют против граждан силу, принудительно задерживают граждан и даже изымают личные вещи.

Уполномоченные представители Минобороны обещали, что подобных нарушений больше не будет, но балаклавы до сих пор активно используются во время мобилизационных мероприятий. Дмитрий Лубинец вместо этого показал очередное видео, вероятно, снятое в Днепропетровской области. На нем неизвестные в пиксельной форме и балаклавах снова общались в агрессивной форме с мужчиной.

Очередной случай мобилизационных мероприятий людьми в балаклавах: смотрите видео

Омбудсман добавил, что государство и его представители в первую очередь должны соблюдать закон, если требует от граждан добросовестного выполнения своих обязанностей

Нельзя говорить о реформе, когда проблемы, на которые годами обращает внимание Офис Омбудсмена, остаются без решения,

– уточнил Дмитрий Лубинец.

Он снова призвал власти создать рабочую группу для предотвращения таких случаев и начинать реформирование мобилизации "с уважения к правам человека".

Уже есть немало случаев незаконной мобилизации украинцев

Проблема действий представителей ТЦК во время мобилизации остается одной из самых дискуссионных тем. Адвокат Юлия Данилова в комментарии 24 Канала рассказала, что законодательство не предоставляет работникам ТЦК права физически задерживать людей, принудительно перевозить их или ограничивать свободу передвижения. Она отмечает, что такие полномочия имеют только правоохранители в определенных законом случаях, а отдельные случаи так называемой "бусификации" могут содержать признаки незаконного лишения свободы.

Ранее Дмитрий Лубинец подытожил, что за год в офис Уполномоченного поступило более 6 тысяч жалоб на действия ТЦК. Чаще всего люди сообщали о незаконных задержаниях, ограничении свободы передвижения, содержание в помещениях ТЦК, изъятие телефонов и поверхностное прохождение ВВК. Сам Лубинец назвал ситуацию "системным кризисом".