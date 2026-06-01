Как пояснила адвокат Юлия Антонюк в комментарии УНИАН, во время мобилизационных мероприятий военно-учетные документы могут проверять представители ТЦК, работники полиции, а в отдельных случаях – и Государственной пограничной службы.

Какие документы не имеют права требовать ТЦК?

В то же время ключевое разграничение заключается не в самом факте проверки, а в ее содержании и последствиях.

По словам юристки, ТЦК имеют право требовать только документы, которые непосредственно касаются воинского учета или удостоверения личности.

Зато установление личности, а также применение мер принуждения – в частности задержание или доставка в отделение – относятся исключительно к полномочиям полиции.

Адвокат отметила, что гражданин во время проверки имеет право требовать, чтобы представитель ТЦК представился, назвал должность, показал служебное удостоверение и объяснил основание проверки. Она также отметила: сам факт проверки документов не дает работникам ТЦК права задерживать человека силой и доставлять его в военкомат.

Адвокат Юлия Антонюк отметила: если представитель ТЦК не может подтвердить свои полномочия, гражданин может отказаться показывать документы.

Также, по ее словам, закон обязывает только показать документы для проверки, а не передавать их в руки.

Кроме того, юрист отметила, что работники ТЦК не могут требовать документы и информацию, которые не касаются военного учета. В частности, речь идет о банковских данных, сведения о доходах или имуществе, а также медицинские справки и другие личные документы, не связанные с военным учетом.

В итоге юрист подчеркнула: ТЦК могут проверять только военно-учетные документы, тогда как установление личности и применение принудительных мер является исключительной компетенцией Национальной полиции.

К слову, ранее сообщалось, что суд обязал уволить со службы студента, которого мобилизовали несмотря на наличие права на отсрочку. Мужчина показывал в ТЦК студенческий билет, однако его все равно призвали.