Переховувася понад рік: на Львівщині солдат потрапив до в'язниці через СЗЧ

У Стрию засудили українця, який умисно залишив військову частину та не з'являвся на службу майже півтора року. Він не бажав виконувати конституційний обов'язок, а тому опинився у в'язниці.

Як покарали військового за скоєння СЗЧ?

Слідство з'ясувало, що солдат однієї з військових частин ухилявся від проходження служби з 24 листопада 2024 року. У матеріалах справи №456/1303/26 йдеться про те, що чоловік не прибув на місце служби через особисту недисциплінованість та несумлінне ставлення до виконання обов'язків.

Чоловік переховувався від правоохоронців аж до лютого 2026 року. Його затримали в місті Стрий. Законодавство передбачає, що за таке тривале перебування за межами військової частини та використання службового часу на власний розсуд солдат має постати перед судом.

Під час розгляду справи чоловік визнав провину. Суд зазначав, що він скоїв правопорушення, передбачене частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. Військовий розповів про всі обставини, щиро розкаювався у скоєному та просив суд його суворо не карати.

Оскільки злочин ніким не оскаржувався, то суд одностайно постановив, що військовий винен в тому, що не з'явився вчасно на службу. Водночас були враховані обставини справи, ступінь тяжкості та особу обвинуваченого. Пом'якшило покарання щире визнання провини та готовність співпрацювати зі слідством.

Чоловікові за скоєння самовільного залишення частини та переховування від служби суд призначив позбавлення волі на строк п'ять років. Це строк рахується з 11 лютого 2026 року.

Вирок протягом 30 днів ще можна оскаржити в апеляції.

Чи обов'язково є ув'язнення за СЗЧ?

Нерідко суд дозволяє військовим уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини. Це можливо, якщо це перший випадок та обвинувачуваний добровільно повернувся до служби. Тоді враховуються обставини й суворе покарання не застосовується.

У Верховній Раді обговорюють посилення відповідальності за ухилення від служби, але єдиної позиції поки немає. Частина депутатів вважає, що збільшення строків ув’язнення не вирішить проблему, а натомість потрібен комплексний підхід. Тож наразі суттєвого посилення санкцій не ухвалили.