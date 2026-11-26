Водопостачання за графіками в багатьох містах: уряд закликав владу готуватися
Кабінет Міністрів доручив адміністраціям великих міст готувати план на випадок масового відключення водопостачання. Першочерговим кроком має бути інформування людей, а далі – інші необхідні заходи.
Кабмін закликав готуватися до відключення водопостачання
Нове розпорядження уряду щодо переліку заходів на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій було надіслано до обласних та Київської адміністрацій. План мають розробити керівники населених пунктів з населенням понад 100 тисяч осіб. Про це йдеться у відповідному розпорядженні.
Кабмін пропонує створити алгоритми інформування людей, а також подумати про пункти розливу води й запровадження графіків можливих перерв у водопостачанні.
Адміністрації повинні визначити перелік каналізаційних насосних станцій, робота яких є критично важливою, забезпечити наявність матеріалів для відновлення роботи, запірно-регулюючої арматури, обвідних ліній і мобільних перекачувальних установок.
Важливо! Влада матиме право просити громадян про тимчасову економію води та менше використання стічних вод у разі пошкодження каналізаційних насосних станцій.
Крім того, за узгодженими графіками діятимуть пральні, харчоблоки та інші підрозділи, діяльність яких супроводжується утворенням значних обсягів стічних вод.
Під час розроблення та запровадження таких заходів забезпечувати дотримання санітарних вимог, вимог пожежної безпеки та інших обов’язкових вимог, безперервність надання медичної допомоги, організації харчування, а також функціонування установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, таборів для тримання військовополонених і надання інших життєво необхідних послуг,
– йдеться в розпорядженні.
Отримати воду громадяни зможуть на спеціально облаштованих пунктах розливу. Також питну й технічну воду людям доставлятимуть на авто.
Нагадаємо, експертка аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що Київ може зіткнутися з перебоями у водопостачанні та опаленні через нестачу електроенергії та запізнення у реалізації важливих проєктів для підвищення енергетичної стійкості.
Так, зокрема, мешканці лівого берега столиці можуть сильніше відчувати дефіцит електроенергії, що може вплинути на стабільність водо- та теплопостачання взимку.