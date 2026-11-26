Кабмін закликав готуватися до відключення водопостачання

Нове розпорядження уряду щодо переліку заходів на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій було надіслано до обласних та Київської адміністрацій. План мають розробити керівники населених пунктів з населенням понад 100 тисяч осіб. Про це йдеться у відповідному розпорядженні.

Кабмін пропонує створити алгоритми інформування людей, а також подумати про пункти розливу води й запровадження графіків можливих перерв у водопостачанні.

Адміністрації повинні визначити перелік каналізаційних насосних станцій, робота яких є критично важливою, забезпечити наявність матеріалів для відновлення роботи, запірно-регулюючої арматури, обвідних ліній і мобільних перекачувальних установок.

Важливо! Влада матиме право просити громадян про тимчасову економію води та менше використання стічних вод у разі пошкодження каналізаційних насосних станцій.