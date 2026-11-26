Кабмин призвал готовиться к отключению водоснабжения

Новое распоряжение правительства о перечне мер на случай разрушения или вывода из строя канализационных насосных станций было направлено в областные и Киевскую администрации. План должны разработать руководители населенных пунктов с населением свыше 100 тысяч человек. Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Кабмин предлагает разработать алгоритмы информирования населения, а также продумать организацию пунктов разлива воды и введение графиков возможных перебоев в водоснабжении.

Администрации должны определить перечень канализационных насосных станций, работа которых имеет критически важное значение, обеспечить наличие материалов для восстановления работы, запорно-регулирующей арматуры, обводных линий и мобильных перекачивающих установок.

Важно! Власти будут иметь право просить граждан временно экономить воду и сократить использование сточных вод в случае повреждения канализационных насосных станций.