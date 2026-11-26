Правительство призвало готовиться к возможным проблемам с водоснабжением / Фото Depositphotos
Кабинет Министров поручил администрациям больших городов подготовить план на случай массового отключения водоснабжения. Первоочередной мерой должно стать информирование населения, а затем – другие необходимые меры.
Кабмин призвал готовиться к отключению водоснабжения
Новое распоряжение правительства о перечне мер на случай разрушения или вывода из строя канализационных насосных станций было направлено в областные и Киевскую администрации. План должны разработать руководители населенных пунктов с населением свыше 100 тысяч человек. Об этом говорится в соответствующем распоряжении.
Кабмин предлагает разработать алгоритмы информирования населения, а также продумать организацию пунктов разлива воды и введение графиков возможных перебоев в водоснабжении.
Администрации должны определить перечень канализационных насосных станций, работа которых имеет критически важное значение, обеспечить наличие материалов для восстановления работы, запорно-регулирующей арматуры, обводных линий и мобильных перекачивающих установок.
Важно! Власти будут иметь право просить граждан временно экономить воду и сократить использование сточных вод в случае повреждения канализационных насосных станций.
Кроме того, по согласованным графикам будут работать прачечные, пищеблоки и другие подразделения, деятельность которых сопровождается образованием значительных объемов сточных вод.
При разработке и внедрении таких мер необходимо обеспечивать соблюдение санитарных требований, требований пожарной безопасности и других обязательных требований, непрерывность оказания медицинской помощи, организации питания, а также функционирование учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы, лагерей для содержания военнопленных и оказания других жизненно необходимых услуг,
– говорится в распоряжении.
Получить воду граждане смогут в специально оборудованных пунктах разлива. Также питьевую и техническую воду людям будут доставлять на автомобилях.
Напомним, эксперт аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая в интервью 24 Каналу рассказала, что Киев может столкнуться с перебоями в водоснабжении и отоплении из-за нехватки электроэнергии и задержек в реализации важных проектов по повышению энергетической устойчивости.
Так, в частности, жители левого берега столицы могут сильнее ощутить дефицит электроэнергии, что может повлиять на стабильность водо- и теплоснабжения зимой.
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