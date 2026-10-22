Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала член наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая. Она объяснила, какие риски остаются для столицы и почему жители левого берега могут сильнее ощущать дефицит электроэнергии.

Почему у Киева возникают проблемы с подготовкой к зиме?

По словам Виктории Войцицкой, Украина должна была начать системную подготовку к российским атакам на энергетику еще после сложной зимы 2022 – 2023 годов. Сейчас у страны есть запасы оборудования для ремонтов, газа и опыт восстановления энергосистемы. Однако Россия изменила тактику и начала запускать большие группы дронов, поэтому энергетикам сложнее работать и быстро ремонтировать поврежденные объекты.

Уровень опасности вырос, а времени на проведение ремонтных работ стало меньше,

– отметила эксперт.

Ситуация в разных городах различается. Винница и Николаев, в частности, развивали децентрализованную генерацию, тогда как в Киеве часть важных проектов начали реализовывать с опозданием.

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Почему в Киеве могут возникнуть проблемы с водой?

Один из главных рисков для столицы связан со стабильностью электроснабжения. "Киевводоканал" ежедневно должен обеспечивать прохождение около 700 тысяч кубометров воды, а для работы системы требуется значительное количество электроэнергии.

Если из-за российских атак возникнут проблемы с передачей электроэнергии, это может повлиять на работу насосных станций и водозаборов.

Без необходимого объема электроэнергии система не может полноценно работать, а дополнительные источники питания еще не построены,

– подчеркнула Войцицкая.

Для стабильной работы системы водоснабжения недостаточно просто закупить дизельные генераторы – необходимо комплексно подготовить систему резервного питания.

Эксперт считает, что полностью уничтожить систему водоснабжения столицы России будет сложно. В то же время возможны перебои или введение графиков подачи воды, поэтому дома стоит иметь запасы питьевой и технической воды.

Хватит ли Киеву тепла зимой?

Еще один вызов для столицы – обеспечение отоплением жилых домов. Теплоэлектроцентрали производят не только электроэнергию, но и тепло, поэтому проблемы с их работой могут повлиять на обе системы. Одним из решений является установка мобильных котельных, однако имеющихся мощностей в Киеве может не хватить для всех жилых районов.

В Киеве также реализовали определенное количество таких проектов, но их недостаточно. Насколько я понимаю, имеющихся мощностей не хватит, чтобы обеспечить теплом все жилые районы, особенно многоквартирные дома,

– сказала Войцицкая.

Жители левого берега также могут сильнее ощущать нехватку электроэнергии, чем жители правого берега. Поэтому важно защищать энергетическую инфраструктуру и развивать альтернативные источники энергоснабжения.

Полностью исключать сложные сценарии для энергосистемы нельзя. Многое будет зависеть от интенсивности российских атак, защиты энергетических объектов и скорости ремонтов.

Но сейчас мы подготовлены значительно лучше, чем тогда. У нас есть оборудование для ремонтов, и мы уже знаем, как восстанавливать энергосистему,

– подчеркнула эксперт.

Напомним, что 20 октября российские войска обстреляли энергетический объект в Шевченковском районе Киева. В результате атаки частично обесточены остались Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы столицы. На место выехали экстренные службы. Энергетики начали восстанавливать электроснабжение по резервным схемам.

После удара временно остановилось движение поездов в столичном метро, а также электротранспорта на нескольких улицах. Впоследствии работу метро нормализовали, однако движение наземного электротранспорта на отдельных участках оставалось приостановленным.