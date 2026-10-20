Как сообщил Виталий Кличко, городские службы оперативно выехали на вызов для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Что известно об атаке

По информации местных пабликов, удар пришелся непосредственно по подстанции, после чего к месту происшествия направились пожарные расчеты.

Из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский,

Соломенский и Печерский районы,

– сообщили в ДТЭК.

Как добавили в Укрэнерго, параллельно специалисты восстанавливают электроснабжение по резервным схемам. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян.

Некоторое время после атаки в столичном метро было приостановлено движение поездов.

Однако впоследствии работа метро нормализовалась. Очевидцы подтверждают, что поезда на красной и зеленой линиях метро уже перевозят пассажиров в обычном режиме.

Ситуация в метро: смотрите видео

В то же время из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на улицах Дегтяревской, Даниила Щербаковского, Якуба Коласа, на бульваре Тараса Шевченко, Севастопольской площади, площади Валерия Марченко, на станциях метро "Лукьяновская" и "Шулявская".

О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Напомним также, что 20 октября российские войска нанесли удар по Институту Стражеска в Киеве. Удар пришелся на операционную на шестом этаже, ранение получил пациент.

Кроме того, в районе Северного моста в Киеве наблюдалось задымление. Сама переправа не пострадала от попаданий, однако проезд по этому участку пока затруднен, поскольку правоохранители фиксируют последствия атаки российских беспилотников непосредственно вблизи сооружения.