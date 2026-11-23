О принятых 23 ноября правительственных мерах сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Как правительство готовится к возможным перебоям с водой?

Правительство приняло ряд решений в ответ на изменение тактики российских атак на украинскую инфраструктуру.

Сегодня правительство приняло несколько решений, часть из которых мы не раскрываем из соображений безопасности. Их цель – минимизировать, там где это возможно, перебои с водоснабжением и водоотведением после российских ударов по системам жизнеобеспечения городов. Прежде всего это касается критически важных социальных объектов– подчеркнул Корецкий.

Местные власти совместно с водоканалами должны подготовить графики регулирования сбросов промышленных предприятий, а также работы государственных и коммунальных учреждений. Это необходимо для снижения нагрузки на канализационные сети в часы пикового потребления.

В то же время больницы и другие критически важные социальные объекты должны работать бесперебойно.

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Если российские удары приведут к значительным разрушениям, людей нужно оперативно проинформировать о ситуации. Также местные власти должны заранее подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды на случай временных ограничений.

Еще одна задача – ускорить установку резервного питания на критически важных элементах систем водоснабжения и водоотведения в каждом городе. Их также необходимо обеспечить дополнительным оборудованием и специальной техникой.

Все области и Киев должны отчитаться о состоянии готовности к возможным аварийным ситуациям. Координацию этой работы обеспечивает Министерство инфраструктуры.

Премьер-министр ранее подчеркивал, что правительство разрабатывает единый для всей страны алгоритм действий на случай новых повреждений инфраструктуры. При этом он будет учитывать особенности каждого региона.

Алгоритм для критических ситуаций будет единым для всей страны с учетом региональных особенностей, – заявил Сергей Корецкий.

Также глава правительства подчеркивал важность приоритетного восстановления водоснабжения в случае новых российских обстрелов.

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На следующей неделе на уровне правительства подготовим несколько решений, необходимых отдельно для столицы, а также касающихся приоритезации водоснабжения в случае дальнейших вражеских обстрелов и разрушений инфраструктуры– сообщил Корецкий.

Напомним, Зеленский заявил, что российские военные вновь проводят атаки на энергетические объекты именно тогда, когда там работают ремонтные бригады. Оккупанты ждут, пока специалисты приедут восстанавливать поврежденную после первого удара инфраструктуру, а затем снова наносят удар по тому же месту.

Такая тактика значительно затрудняет восстановление энергосистемы. Кроме того, повторные удары создают дополнительную опасность для работников, вынужденных ремонтировать объекты под угрозой новых атак. Из-за этого ремонтные бригады не могут работать безопасно и беспрепятственно.