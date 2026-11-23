Про ухвалені 23 листопада урядові заходи повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Як уряд готується до можливих перебоїв із водою?

Уряд ухвалив низку рішень у відповідь на зміну тактики російських атак по українській інфраструктурі.

Сьогодні Уряд ухвалив кілька рішень, частину з яких не розкриваємо з міркувань безпеки. Їхня мета – мінімізувати, там де це можливо, перебої з водопостачанням та водовідведенням після російських ударів по системах життєзабезпечення міст. Передусім це стосується критично важливих соціальних обʼєктів– наголосив Корецький.

Місцева влада разом із водоканалами повинна підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств, а також роботи державних і комунальних установ. Це потрібно, щоб знизити навантаження на каналізаційні мережі в години пікового споживання.

Водночас лікарні та інші критично важливі соціальні об'єкти мають працювати безперервно.

Якщо російські удари спричинять значні руйнування, людей потрібно оперативно поінформувати про ситуацію. Також місцева влада має заздалегідь підготувати схеми підвезення питної та технічної води на випадок тимчасових обмежень.

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Ще одне завдання – пришвидшити встановлення резервного живлення на критично важливих елементах систем водопостачання та водовідведення в кожному місті. Їх також мають забезпечити додатковим обладнанням і спеціальною технікою.

Усі області та Київ повинні прозвітувати про стан підготовки до можливих аварійних ситуацій. Координацію цієї роботи забезпечує Міністерство інфраструктури.

Прем'єр-міністр раніше наголошував, що уряд розробляє єдиний для всієї країни алгоритм дій на випадок нових пошкоджень інфраструктури. Водночас він враховуватиме особливості кожного регіону.

Алгоритм для критичних ситуацій буде єдиним для всієї країни з урахуванням регіональних особливостей, – заявив Сергій Корецький.

Також глава уряду підкреслював важливість пріоритетного відновлення водопостачання в разі нових російських обстрілів.

Наступного тижня на рівні Уряду підготуємо декілька рішень потрібних окремо для столиці, а також щодо пріоритезації водопостачання в разі подальших ворожих обстрілів і руйнувань інфраструктури– повідомив Корецький.

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські військові повторно атакують енергетичні об'єкти саме тоді, коли там працюють ремонтні бригади. Окупанти чекають, поки фахівці приїдуть відновлювати пошкоджену після першого удару інфраструктуру, а потім знову б'ють по тому самому місцю.

Така тактика значно ускладнює відновлення енергосистеми. Крім того, повторні удари створюють додаткову небезпеку для працівників, які змушені ремонтувати об'єкти під загрозою нових атак. Через це ремонтні бригади не можуть працювати безпечно та безперешкодно.